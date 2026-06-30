[자막뉴스] 귀국길 '변형 쓰리백' 홍명보와 비교…'졌잘싸' 눈물로 사과한 일본 감독

일본 축구대표팀 모리야스 하지메 감독이 2026 북중미 월드컵 32강에서 브라질에 패배한 직후 팬들에게 예를 갖춰 사과한 장면이 주목을 받고 있습니다.



모리야스 감독은 브라질에게 2-1로 역전패 당한 뒤 눈물을 보이며 선수들과 팬들에게 깊이 고개를 숙였습니다.



모리야스 감독은 경기 후 기자회견에서도 "여기서 이번 대회를 떠나야 한다는 게 정말 아쉽다"고 말했는데, 눈물을 글썽이면서 "지금은 너무 분하지만, 결과를 받아들이고 싶다. 오늘 경기장에 많은 일본 팬들이 찾아와 주셨고, 중계를 통해 응원해 주신 분들도 많았다"고 전하며 팬들에게 사과했습니다.



그러자 홍명보 전 감독 태도와 대조 되는 모습에 축구 팬들 사이에선 분노의 반응이 나오고 있습니다.



32강 진출이 무산된 뒤 홍 전 감독은 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 대표팀 베이스캠프 훈련장에서 기자회견을 열고 사퇴 의사를 밝혔는데, 준비한 입장문을 읽은 뒤 별도의 질의 응답 없이 회견장을 떠났습니다.



당시 홍 전 감독이 입장문을 바지 뒷주머니에 넣고 손을 주머니에 넣은 채 퇴장하는 모습이 포착되면서 일부 팬들 사이에서 홍 전 감독 태도에 대한 비판이 나왔는데, 이후 홍 전 감독이 인천공항을 통해 귀국할 때도 팬들 비판에 아랑곳하지 않고 고개를 꼿꼿이 세운 채 현장을 그대로 빠져 나가면서 팬들 사이에선 "이게 죄송하다는 사람의 태도가 맞냐"며 분노의 목소리가 나오고 있습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이다인, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)