[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 전운 감도는 국힘~장동혁 "징계"…반발
성한용 / 한겨레 선임기자
"'징계'가 장동혁 사퇴론 동력 될 것…국힘, 징계-사퇴 악순환의 고리"
"장동혁 당대표 '알박기' 표현도 나와…내년 8월까지 임기 지킬 것"
허민 / 문화일보 전임기자
"국힘 내부서 '한동훈은 분열인자' 목소리 커지고 있어"
"국힘 내 친한계 징계 요구 얼추 5만 명 이상"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 허민 "장동혁 사퇴론 계속 땐 국힘 내 한동훈 불만도 커질 것"…성한용 "징계-사퇴 요구의 악순환"
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