[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 김민석 또 치하
성한용 / 한겨레 선임기자
"이 대통령은 현실주의자…당대표 누구 되든 잘 맞춰나갈 것"
"현재 국정 지지율이 정상…향후 변동 크지 않을 듯"
허민 / 문화일보 전임기자
"이 대통령, 전당대회서 김민석 패배 시 친명계 전멸 우려하는 듯"
"이 대통령, 국정운영 그대로…지지율 하락 당 탓으로 보는 듯"
● 집권 2년차 국정 방향은?
성한용 / 한겨레 선임기자
"민주 비타협적 운영 결과 선거에서 나타나"
허민 / 문화일보 전임기자
"민주 내부 다수의 폭정…아편 효과 커"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 이 대통령, 김 총리 칭찬…허민 "절박함의 발로" 성한용 "누가 대표 되든 잘 맞출 것"
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