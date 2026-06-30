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[이슈대담] "삼성·SK, 정부와 '딜'하는 과정"…반도체 메가 투자 성공하려면?

이혜미 기자
작성 2026.06.30 16:28 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김광석 한양대 겸임교수, 박진호 SBS 논설위원
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● 이슈대담

박진호 / SBS 논설위원

"메가 프로젝트, 세부 조율 과정 불가피…삼성·SK, 투자 계획 변경 여지 남겨"
"투자는 정부의 파격적 지원이 전제…정부-기업 간 거래 내지 딜의 과정"

김광석 / 한양대 겸임교수
"'3대 메가 프로젝트', 임기 넘어선 장기 프로젝트…국가 방향성 선정한 것"
"지역 균형 발전이란 정책과 미래 성장 산업의 방향성이 혼미될까 우려"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
 
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