[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김광석 한양대 겸임교수, 박진호 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 이슈대담
박진호 / SBS 논설위원
"메가 프로젝트, 세부 조율 과정 불가피…삼성·SK, 투자 계획 변경 여지 남겨"
"투자는 정부의 파격적 지원이 전제…정부-기업 간 거래 내지 딜의 과정"
김광석 / 한양대 겸임교수
"'3대 메가 프로젝트', 임기 넘어선 장기 프로젝트…국가 방향성 선정한 것"
"지역 균형 발전이란 정책과 미래 성장 산업의 방향성이 혼미될까 우려"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[이슈대담] "삼성·SK, 정부와 '딜'하는 과정"…반도체 메가 투자 성공하려면?
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글