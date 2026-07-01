무대로 간 팟캐스트 커튼콜…음악, 그리고 뒷이야기 (7주년 음악회 1부) ㅣ커튼콜 스페셜

예술에 관한 수다, 예술적인 수다를 지향하는 SBS 대표 팟캐스트 '커튼콜'이 7주년 기념으로 스튜디오를 벗어나 무대로 진출했습니다. 커튼콜이 더하우스콘서트와 공동 기획한 '내 인생의 커튼콜' 공연이 지난 5월 25일, 대학로 예술가의 집에서 열렸습니다. 커튼콜 김수현 기자의 진행으로 베이스 바리톤 사무엘 윤, 피아니스트 윤홍천, 바이올리니스트 이지혜가 출연해 각자의 인생에 잊을 수 없는 기억으로 남은 '커튼콜' 이야기와 함께 사랑받는 곡들을 들려줍니다.공연이 끝나고 관객의 박수에 화답하는 '커튼콜'은 음악가들에게 어떤 의미일까요? 각자의 인생 첫 커튼콜에는 어떤 추억이 있을까요? 연주자들은 어떤 마음으로 앙코르 곡을 결정할까요? 관객과 함께 완성한 커튼콜의 아름다운 밤, 그 현장을 지금 전해드립니다.♪ 슈만: 아라베스크 Op.18 (김수현)♪ 모차르트: 오페라 '피가로의 결혼' 중 '더 이상 날지 못하리' (사무엘 윤, 정태양)♪ 비에니아프스키: 화려한 폴로네즈 1번 D장조 Op.4 (이지혜, 유하준)♪ 바흐: 시실리아노 (윤홍천)♪ 구노: 오페라 '파우스트' 중 '잠든 척하지 마오' (사무엘 윤, 정태양)(진행 : 김수현 SBS 문화전문기자ㅣ출연 : 베이스 바리톤 사무엘 윤, 피아니스트 윤홍천, 바이올리니스트 이지혜ㅣ 편집 : 김영욱, 정용희 ㅣ 연출 : 김영욱)▶'김수현 기자의 커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. 영상은 유튜브 SBS뉴스 채널의 [ 김수현 문화전문기자의 커튼콜 ] 재생목록에서 모아볼 수 있습니다. 또 SBS 공식 문화예술 유튜브 채널 [ SBS아트로그 ]에서도 관련 콘텐츠를 분야별로 찾아보실 수 있습니다.