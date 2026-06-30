[자막뉴스] "돌아와요 벤버지" SNS에 '우르르'…축협 '카르텔' 뿌리 뽑으면 복귀 가능?

홍명보 감독이 사임하면서 한국 축구팬들 사이에서는 벤투 감독의 복귀를 바라는 목소리가 커지고 있습니다.



현재 별도의 축구 팀을 맡지 않고 있는 벤투 감독이 다시 국가대표팀 지휘봉을 잡게 될지 관심이 쏠립니다.



홍 감독이 이끈 한국 축구대표팀은 멕시코, 체코, 남아공과 맞붙은 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 1승 2패에 그치며 32강 진출에 실패했습니다.



손흥민, 이강인, 김민재 등 이른바 '황금세대'를 보유하고도 기대에 미치지 못하는 경기력을 보인 홍 감독은 어제(29일) 멕시코 과달라하라 베이스캠프에서 "축구 대표팀 감독 자리에서 물러나려고 한다"며 사임 의사를 밝혔습니다.



홍 감독 사퇴 이후 축구팬들 사이에서는 2022 카타르 월드컵에서 한국의 16강 진출을 이끈 벤투 감독의 복귀를 요구하는 목소리가 이어지고 있습니다.



실제로 벤투 감독의 아내 테레사 벤투가 일주일 전 자신의 인스타그램에 올린 게시물에는 "그립다 벤버지", "제발 돌아와요" 등의 댓글이 쏟아졌고, '좋아요'도 8만개에 육박했습니다.



벤투 감독의 복귀 가능성이 거론되는 배경에는 그가 현재 새 팀을 맡고 있지 않다는 점도 작용하고 있습니다.



포르투갈 매체 '아 볼라'는 벤투 감독이 2023년 7월 아랍에미리트 대표팀 감독으로 부임했다가 지난해 3월 북한과의 경기에서 2대 1로 승리한 뒤 대표팀을 떠났고, 이후 현재까지 새 팀을 맡지 않고 있다고 보도했습니다.



벤투 감독은 2022 카타르 월드컵에서 한국의 16강 진출을 이끌었습니다.



당시 한국은 H조에서 우루과이와 0-0으로 비긴 뒤 가나에 2-3으로 패하며 탈락 위기에 몰렸지만, 최종전에서 포르투갈을 2-1로 꺾고 극적으로 16강에 올랐습니다.



하지만 16강에서는 브라질에 1-4로 패하며 대회를 마쳤고 이후 벤투 감독은 대표팀과의 동행을 마무리했습니다.



당시 대한축구협회와 재계약 논의가 이뤄졌지만 계약 조건 등에 대한 이견을 좁히지 못하면서 결별했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)