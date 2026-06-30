추미애 인수위 1호 제안 '지방노동감독관 신속 도입'…170명 채용

▲ 추미애 경기도지사 당선인

경기도는 추미애 당선인 도지사직 인수위원회의 1호 정책 제안인 '지방노동감독관 신속 도입'과 관련해 다음 달부터 인력 채용에 나선다고 30일 밝혔습니다.지방노동감독관(옛 근로감독관)은 30인 미만 사업장을 담당하며 관련법인 노동감독관 직무집행법은 오는 12월 8일 시행됩니다.경기도는 올해 모두 170명의 지방노동감독관을 충원할 계획입니다.이를 위해 다음 달 1일 7급(71명) 공채 공고를 하고 이어 9급 채용에도 나설 예정입니다.이에 앞서 지난달 10일에는 시군 인력의 경기도 전입을 위한 공고도 냈습니다.또 행정기구·정원 조례를 개정하는 등 법적·제도적 기반도 마련합니다.지방노동감독관은 중앙 노동감독의 사각지대를 점검하는데 경기도의 경우 상하수도 맨홀 작업장, 외국인 다수 사업장 등을 중심으로 활동하게 됩니다.앞서 추 당선인은 지난 24일 아리셀 중대재해참사 2주기를 맞아 페이스북에 올린 글에서 "'잊지 않겠다'는 다짐을 넘어, 현장을 바꾸는 실천으로 안전을 바로 세워 나가겠다. 경기도 지방노동감독관 도입으로 사각지대 노동자들의 안전을 챙기겠다"고 약속한 바 있습니다.경기도 관계자는 "지방노동감독관은 특별사법경찰관 지위를 갖기에 12주의 고용노동교육원 교육을 받고 투입된다"며 "여기에 더해 경기지역 노동현장의 특성을 반영한 맞춤형 교육도 마련해 현장 대응 전문성을 높이겠다"고 말했습니다.도지사직 인수위원회인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'는 지난 29일 15일간의 활동을 종료하고 민선 9기 경기도정의 3대 원칙인 공정·혁신·포용 분야에서 40개씩, 120대 정책 제안을 마련했으며 공정 분야 첫 번째 제안이 지방노동감독관 신속 도입입니다.