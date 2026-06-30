브라질, 일본 꺾고 16강 진출…독일·네덜란드는 탈락

<앵커>



북중미 월드컵 32강전에서 브라질이 일본에 극적인 역전승을 거두고 16강에 올랐습니다. 유럽 강호 독일과 네덜란드는 각각 파라과이와 모로코를 상대로 승부차기 끝에 패해서, 둘 다 32강에서 고배를 마셨습니다.



조민기 기자입니다.



<기자>



먼저 기세를 올린 건 일본이었습니다.



전반 29분, 사노의 오른발 중거리슛으로 선제골을 터뜨렸습니다.



브라질은 후반 들어 크로스 위주의 공격으로 전술을 바꾼 가운데, 후반 11분 마갈랑이스의 크로스를 카제미루가 헤더로 마무리해 균형을 맞췄고 후반 추가 시간 기마랑이스의 절묘한 패스를 받은 마르치넬리가 짜릿한 결승골을 터뜨려 승부를 갈랐습니다.



브라질은 2대 1 역전승으로 16강에 올라 2002년 한일 월드컵 이후 24년 만의 우승 도전을 이어가게 됐습니다.



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파라과이는 '강호' 독일을 꺾는 이변을 연출했습니다.



전반 42분 엔시소의 헤더로 선제골을 뽑은 파라과이는 후반 9분 독일 하베르츠에게 동점골을 허용했고 연장에 이어 승부차기에 돌입했습니다.



그리고 3대 3으로 맞선 상황에서 독일의 6번째 키커 요나탄 타의 슈팅이 허공을 갈랐고, 파라과이 카날레가 골망을 흔들어 독일을 무너뜨렸습니다.



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피파랭킹 7위 모로코와 8위 네덜란드도 짜릿한 승부를 펼쳤습니다.



네덜란드가 학포의 선제골로 리드를 잡았지만 후반 추가시간 모로코의 디오프가 극장골을 터뜨렸습니다.



연장에서도 승부를 가리지 못해 돌입한 승부차기에선 5번째 키커에서 균형이 깨졌습니다.



네덜란드 서머빌의 킥을 모로코의 부누 골키퍼가 막아 2대 2로 맞섰고 모로코의 사이바리가 긴 승부에 마침표를 찍었습니다.



모로코는 지난 대회 4강 진출에 이어 두 대회 연속 16강에 올랐습니다.



(영상편집 : 이소영)