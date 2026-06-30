JK김동욱, 배재고 '스벅 가야지' 논란 두둔?…"긁혔구나, 쓰레기 정서"

가수 JK김동욱이 고교야구 경기 도중 광주일고를 겨냥한 조롱 응원으로 논란이 된 배재고 학생들을 두둔하는 듯한 글을 올려 논란이 일고 있다.



JK김동욱은 30일 자신의 SNS에 "'스벅 가야지' 광주일고 조롱한 배재고 논란…교육청 조사"라는 제목의 기사를 공유하며 "제대로 긁혔구나ㅋㅋ. 애들 야구하면서 나온 해프닝을 이렇게 키운다고?"라고 적었다. 이어 "좌표 찍는 극좌들의 만행. 이제 그만 사라져야 할 쓰레기 정서"라고 덧붙였다.



논란은 지난 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전에서 시작됐다.



경기 도중 일부 배재고 학생 선수들이 광주일고 더그아웃을 향해 "스타벅스 가야지"라는 구호와 "탱크데이"를 반복해 외쳤고, 이를 두고 최근 스타벅스의 '탱크데이' 마케팅 논란과 5·18 민주화운동을 연상시키는 조롱이라는 비판이 제기됐다.



광주일고 측은 즉시 심판진에 항의했고, 심판은 배재고 측에 주의를 줬다. 이후 배재고는 학교 홈페이지를 통해 "일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고등학교 선수단과 학부모, 동문, 광주 시민을 비롯한 많은 분들께 깊은 상처와 실망을 드린 점을 진심으로 사과드린다"며 공식 사과했다.



서울시교육청도 30일 "담당 부서가 학교를 방문해 사안 발생 경위와 현장 제지 여부, 학생 선수 지도 과정, 학교의 후속 조치와 재발 방지 교육 계획 등을 종합적으로 확인·점검할 예정"이라고 밝혔다.



한편 JK김동욱은 지난 5월에도 스타벅스코리아의 '탱크데이' 마케팅 논란 당시 SNS에 "평소에 잘 가지도 않는데 귀찮게 왜 가고 싶게 만드냐"며 스타벅스 관련 이미지를 올려 공개적으로 스타벅스를 응원하는 것 아니냐는 해석을 낳은 바 있다.



JK김동욱은 한국 가요계에서 활동하는 캐나다 국적의 가수다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)