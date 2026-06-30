뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"잠 안 잔다며 처방 없이 향정신성의약품 투약"…요양병원장 등 20명 검찰 송치

임지현 기자
작성 2026.06.30 15:17 조회수
"잠 안 잔다며 처방 없이 향정신성의약품 투약"…요양병원장 등 20명 검찰 송치
▲ 의사 처방 없이 환자들에게 향정약을 투약한 서울 북부의 요양병원 압수수색 현장

의사 처방 없이 요양병원 환자들에게 향정신성의약품을 반복적으로 투약한 병원장과 간호사 등이 무더기로 검찰에 넘겨졌습니다.

서울 종암경찰서는 관내 한 요양병원의 병원장과 야간 당직 의사, 간호사 등 20명을 마약류관리법 및 의료법 위반 혐의로 서울 북부지검에 불구속 송치했다고 오늘(30일) 밝혔습니다.

이들은 환자가 잠을 이루지 못하거나 소리를 지르는 경우 의사 처방 없이 향정신성의약품을 임의로 투약한 혐의를 받습니다.

투약한 약물은 신규 입원 환자가 가져온 처방약이거나 사망한 환자의 남은 약물인 것으로 조사됐습니다.

이를 정상 절차에 따라 반납·폐기하지 않고 따로 보관해 오다 범행에 사용한 것입니다.

병원장과 간호과장은 건강보험심사평가원의 요양병원 적정성 평가에 대비해, 투약 사실을 진료기록부와 간호기록에 남기지 말라고 지시하는 등 조직적으로 은폐를 시도한 것으로 경찰은 보고 있습니다.

(사진=서울 종암경찰서 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
임지현 기자 사진
임지현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지