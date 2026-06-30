뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

WGBI 편입 이후 석 달간 외국인 국고채 37조 원 순매수

이태권 기자
작성 2026.06.30 14:52 수정 2026.06.30 14:53 조회수
WGBI 편입 이후 석 달간 외국인 국고채 37조 원 순매수
▲ 자료사진

세계국채지수(WGBI) 편입 이후 3개월간 외국인이 국고채를 약 37조 원 순매수했습니다.

재정경제부는 황순관 국고실장 주재로 오늘(30일) 정부서울청사에서 'WGBI 상시 점검 및 투자유치 추진단' 제8차 회의를 개최하고 이런 내용의 외국인 자금 유입 동향을 점검했습니다.

재경부에 따르면 WGBI 편입개시 이후 외국인 국고채 순매수는 체결 기준 37조 3천억 원(3월 30일∼6월 26일), 결제기준 30조 7천억 원(4월 1일∼6월 26일)으로 집계됐습니다.

최근 대외 불확실성 지속, 주요국 통화정책 기조 변화 등에 따른 국고채 금리 변동성 확대에도 불구하고 WGBI 편입 개시 이후 4∼6월에 외국인 국고채 순매수가 지속되며, 작년 동기(28조 원·결제 기준)보다 순매수가 확대됐습니다.

특히 6월은 대규모 국고채 만기상환(-7조 9천억 원)에도 불구하고 일본계 자금이 지속 유입되는 가운데 중앙은행·투자은행·국제기구 등 다양한 유형 투자자들의 순 투자가 지속되는 점이 긍정적으로 평가됐다고 재경부는 설명했습니다.

이날 회의에서는 유로클리어 서비스 개시 이후 외국 투자자들로부터 제기된 애로·건의 사항을 공유하고, 관련 제도 개선방안도 논의됐습니다.

황 국고실장은 "국내 금융시장을 둘러싼 대내외 불확실성이 상존하고 있어 하반기에도 긴장감을 늦추지 않고 외국인 자금 유입 동향을 면밀히 살펴봐야 할 것"이라고 밝혔습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지