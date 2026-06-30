WGBI 편입 이후 석 달간 외국인 국고채 37조 원 순매수

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세계국채지수(WGBI) 편입 이후 3개월간 외국인이 국고채를 약 37조 원 순매수했습니다.재정경제부는 황순관 국고실장 주재로 오늘(30일) 정부서울청사에서 'WGBI 상시 점검 및 투자유치 추진단' 제8차 회의를 개최하고 이런 내용의 외국인 자금 유입 동향을 점검했습니다.재경부에 따르면 WGBI 편입개시 이후 외국인 국고채 순매수는 체결 기준 37조 3천억 원(3월 30일∼6월 26일), 결제기준 30조 7천억 원(4월 1일∼6월 26일)으로 집계됐습니다.최근 대외 불확실성 지속, 주요국 통화정책 기조 변화 등에 따른 국고채 금리 변동성 확대에도 불구하고 WGBI 편입 개시 이후 4∼6월에 외국인 국고채 순매수가 지속되며, 작년 동기(28조 원·결제 기준)보다 순매수가 확대됐습니다.특히 6월은 대규모 국고채 만기상환(-7조 9천억 원)에도 불구하고 일본계 자금이 지속 유입되는 가운데 중앙은행·투자은행·국제기구 등 다양한 유형 투자자들의 순 투자가 지속되는 점이 긍정적으로 평가됐다고 재경부는 설명했습니다.이날 회의에서는 유로클리어 서비스 개시 이후 외국 투자자들로부터 제기된 애로·건의 사항을 공유하고, 관련 제도 개선방안도 논의됐습니다.황 국고실장은 "국내 금융시장을 둘러싼 대내외 불확실성이 상존하고 있어 하반기에도 긴장감을 늦추지 않고 외국인 자금 유입 동향을 면밀히 살펴봐야 할 것"이라고 밝혔습니다.