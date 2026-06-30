'1년 생존' 수출시장 진입 기업, 지난해 1.3만 개…5년새 최대

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▲ 수출시장에 진입한 생존기업수 추이와 수출액 추이

수출시장에 새로 진입해 지난해까지 1년 동안 생존한 기업이 최근 5년 사이 가장 많았던 것으로 집계됐습니다.관세청은 '2025년 기업무역활동통계'를 분석한 결과 2024년 수출시장에 진입해 1년간 수출 활동을 지속한 생존기업은 1년 전보다 1.9% 늘어난 1만 2천602개사라고 오늘(30일) 밝혔습니다.지난해 생존기업 규모는 최근 5년 새 가장 많았습니다.지난해 수출실적이 있는 전체 기업의 12.4%를 차지했습니다.전체 생존기업의 수출액은 전년보다 22.7% 증가한 101억 달러를 기록했습니다.평균은 81만 달러였습니다.생존기업이 수출한 품목은 기계·컴퓨터(10.2%), 전기제품(8.4%), 플라스틱(7.2%), 화장품(6.1%), 자동차(4.7%) 등 순으로 많았습니다.수출액 기준으로는 자동차(23.7%), 기계·컴퓨터(15.3%), 귀금속(7.2%), 전기제품(7.0%), 플라스틱(6.8%) 등 순이었습니다.생존기업이 수출한 국가는 178개국으로, 중국이 업체수와 수출액 모두 최대를 차지했습니다.(사진=관세청 제공, 연합뉴스)