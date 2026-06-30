뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'1년 생존' 수출시장 진입 기업, 지난해 1.3만 개…5년새 최대

이태권 기자
작성 2026.06.30 14:51 조회수
수출시장에 진입한 생존기업수 추이와 수출액 추이 (사진=관세청 제공, 연합뉴스)
▲ 수출시장에 진입한 생존기업수 추이와 수출액 추이

수출시장에 새로 진입해 지난해까지 1년 동안 생존한 기업이 최근 5년 사이 가장 많았던 것으로 집계됐습니다.

관세청은 '2025년 기업무역활동통계'를 분석한 결과 2024년 수출시장에 진입해 1년간 수출 활동을 지속한 생존기업은 1년 전보다 1.9% 늘어난 1만 2천602개사라고 오늘(30일) 밝혔습니다.

지난해 생존기업 규모는 최근 5년 새 가장 많았습니다.

지난해 수출실적이 있는 전체 기업의 12.4%를 차지했습니다.

전체 생존기업의 수출액은 전년보다 22.7% 증가한 101억 달러를 기록했습니다.

평균은 81만 달러였습니다.

생존기업이 수출한 품목은 기계·컴퓨터(10.2%), 전기제품(8.4%), 플라스틱(7.2%), 화장품(6.1%), 자동차(4.7%) 등 순으로 많았습니다.

수출액 기준으로는 자동차(23.7%), 기계·컴퓨터(15.3%), 귀금속(7.2%), 전기제품(7.0%), 플라스틱(6.8%) 등 순이었습니다.

생존기업이 수출한 국가는 178개국으로, 중국이 업체수와 수출액 모두 최대를 차지했습니다.

(사진=관세청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지