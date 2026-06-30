[자막뉴스] "한국증시 꼴 난다" 미국서 '섬뜩 경고'…레버리지 '빚투' 정점 찍자 '폭락론'

미국 증시에서 차입 투자 규모가 사상 최대인 1조4천억달러로 불어나면서 월가의 경고가 잇따르고 있습니다.



주가를 2~3배 추종하는 고위험 레버리지 ETF, 상장지수펀드 거래도 빠르게 늘면서 위험이 더 커지고 있습니다.



월스트리트저널은 미국 금융산업규제기구 자료를 인용해 5월 미국 투자자들이 증권사에서 돈을 빌려 주식을 산 마진론 잔액이 1조 4천억 달러를 기록했다고 보도했습니다.



1년 전보다 54% 증가한 사상 최고치입니다.



레버리지 ETF 투자도 빠르게 증가하는 중입니다.



시장조사업체 팩트셋에 따르면 3월 30일부터 6월 3일까지 레버리지 ETF 운용자산은 약 두 배 증가한 2200억달러로 사상 최대를 기록했습니다.



가장 많은 자금이 유입된 상품은 기술주와 반도체 지수, 테슬라, 엔비디아, 스페이스X 등을 추종하는 레버리지 ETF였습니다.



마이크론테크놀러지가 3월 말 이후 약 300% 상승하는 동안 디렉시온 3배 레버리지 반도체 ETF는 약 700% 급등한 사례도 소개했습니다.



매체는 레버리지 ETF 투자의 위험성을 최근 한국 증시 급락에서 볼 수 있다고 전했습니다.



반도체 대형주를 중심으로 레버리지 투자가 집중된 한국 시장에서, 한번 주가가 하락하자 주가가 급격히 흔들리며 서킷브레이커가 발동됐고, 이후 투자심리 악화가 미국 AI 관련 종목으로도 번졌다는 겁니다.



특히 레버리지 ETF가 단순히 투자자의 수익과 손실을 확대하는 데 그치지 않고 상승기에는 구조적으로 기초지수의 주가 자체를 밀어 올리거나, 하락기에는 하락을 더 심화시킬 수 있다고 지적했습니다.



지난 6월 5일 3배 레버리지 반도체 ETF는 하루 만에 31% 급락하며 기초지수 하락폭의 약 세 배에 달하는 손실을 기록하기도 했습니다.



시장에서는 레버리지 ETF 규모가 커질수록 ETF가 기초자산을 따라가는 게 아니라 오히려 ETF 매매가 기초자산 가격을 움직이는 '꼬리가 몸통을 흔드는' 현상이 나타날 수 있다고 우려하고 있습니다.



데이브 나딕 ETF닷컴 리서치 책임자는 "레버리지 단일 종목 상품으로 자금이 계속 유입되는 것이 가장 우려된다"며 "가격과 상관없이 기계적으로 사고파는 자금이 늘어날수록 시장의 변동성도 함께 확대될 수밖에 없다"고 지적했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)