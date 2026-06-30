삼성전자 초기업노조, 최승호 위원장 재신임안 가결…"DS부문 분리 교섭"

▲ 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장

삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(이하 초기업노조)가 최승호 위원장에 대한 재신임안을 가결했습니다.초기업노조는 오늘(30일) '2026년 4차 총회'에서 실시한 조합원 전자투표 결과, 총 선거인수 5만 4천165명 가운데 3만 8천336명이 투표해 투표율 70.8%를 기록했으며 찬성률 87.5%(3만 3천550명)로 재신임안이 가결됐다고 밝혔습니다.재신임을 받은 최승호 위원장은 이날 입장문을 내고 "노동위원회 교섭단위분리 제도를 활용해 DS(디바이스솔루션·반도체)부문의 교섭을 추진하겠다"며 "분리가 인정되지 않더라도 초기업노조 단독 교섭으로 DS부문에 더 나은 결과를 만들겠다"고 말했습니다.이어 "과반 노조를 추구하는 동시에 노사협의회 장악으로 근로자대표 지위를 확보할 것"이라며 "이를 7월부터 바로 진행하겠다"고 덧붙였습니다.초기업노조는 DS부문 정책위원회를 출범시켜 사업부별 현안이 교섭에 반영될 수 있도록 한다는 방침입니다.앞서 최 위원장은 올해 임금교섭 결과에 대한 책임을 지겠다며 재신임을 요청한 바 있습니다.지난달 초기업노조를 포함한 공동교섭단은 삼성전자와 평균 임금 6.2% 인상, 특별경영성과급 신설, 주택자금 대출제도 등을 담은 올해 임금협상 잠정합의안을 마련했습니다.그러나 성과급 배분 등을 둘러싼 불만이 이어지며 조합원 이탈이 가속화됐고, 완제품을 담당하는 디바이스 경험(DX) 부문뿐 아니라 디바이스솔루션(DS)부문 내 시스템LSI·파운드리 사업부 직원들 사이에서도 불만이 제기됐습니다.초기업노조는 반도체 직원들이 주축인 노조입니다.한때 임금교섭 과정에서 조합원 수가 7만 6천명을 넘기며 과반 노조 지위를 확보했지만, 최근 과반 지위를 상실했습니다.현재 조합원 수는 전날 낮 1시 기준 5만 5천200명입니다.이번 투표는 지난 24일부터 이날 오전 10시까지 진행됐습니다.재신임과 함께 상정된 규약 개정안도 찬성률 93.2%(3만 5천719명)로 가결됐습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)