방탄소년단, 월드투어 누적매출 3158억 원 돌파…아직 60회 이상 남았다

그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 'ARIRANG'으로 누적 매출 2억 400만 달러(약 3158억 원)를 돌파하며 또 한 번 투어 신기록을 써 내려가고 있다.



29일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드에 따르면 방탄소년단의 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''은 4월에 이어 5월에도 빌보드 박스스코어 '톱 투어(Top Tours)' 차트 1위에 올랐다.



빌보드는 방탄소년단이 지난 5월 2일부터 28일까지 미국 엘파소, 스탠퍼드, 라스베이거스, 멕시코 멕시코시티 등 4개 도시에서 총 12회 공연을 펼쳐 1억 2780만 달러(약 1978억 원)의 매출을 기록했다고 밝혔다. 이는 2019년 차트 신설 이후 그룹 기준 월간 최고 투어 매출이다. 또한 2019년 8월 록 밴드 롤링스톤스가 세운 월간 최고 기록인 9500만 달러를 약 35% 웃도는 수치다.



방탄소년단은 이번 5월 성과로 '톱 투어' 차트 통산 네 번째 정상에 올랐다. 앞서 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF'(2019), 'PERMISSION TO DANCE ON STAGE'(2022)에 이어 올해 4월과 5월까지 정상에 오르며 배드 버니, 비욘세, 콜드플레이, 엘튼 존, 트랜스 시베리안 오케스트라와 함께 통산 4회 이상 1위를 기록한 아티스트 명단에 이름을 올렸다.



빌보드는 현재까지 진행된 'ARIRANG' 투어의 누적 매출이 2억 400만 달러(약 3158억 원)에 달한다고 집계했다. 특히 이번 투어는 2026년 4월부터 2027년 3월까지 총 23개국 34개 도시에서 85회 공연이 예정돼 있어 앞으로도 60회 이상의 공연이 남아 있다.



빌보드는 "남은 공연을 고려하면 이번 투어는 방탄소년단의 역대 최대 규모 투어였던 'BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF'의 누적 매출 2억 1390만 달러를 넘어설 것으로 전망된다"고 내다봤다.



한편 방탄소년단은 지난 26~27일 스페인 마드리드 공연으로 유럽 투어를 시작했으며, 오는 7월 1~2일에는 벨기에 브뤼셀에서 공연을 이어간다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)