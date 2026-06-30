민주 "오늘 18개 중 법사위 포함 11개 상임위 선출안 먼저 처리"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 30일 국회에서 22대 국회 하반기 원 구성을 위한 국민의힘 정점식 원내대표와의 회동을 마치고 운영위원장실에서 나와 회동 결과를 설명하고 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표는 오늘(30일) 본회의에서 국회 법사위원장을 포함해 11개 상임위원장 선출안을 단독으로 처리하겠다고 밝혔습니다.한 원내대표는 오늘 국회에서 천준호 원내운영수석부대표와 함께 국민의힘 정점식 원내대표·김승수 원내운영수석부대표를 만난 뒤 "오늘 미루지 않고 일하는 국회를 만들기 위해 11개 상임위를 먼저 처리하겠다"고 말했습니다.이어 "법사위원장을 여당이 맡아야 한다는 것을 포함해 여당 11곳, 야당 7곳을 나누는 안을 제안했다"며 "국민의힘에서 법사위가 빠져있다는 문제를 제기해 오늘도 협상이 결렬됐다"고 양당 회동 내용을 전했습니다.또 "저희는 경제, 외교, 안보를 적절히 배려해 상호 간 이해가 절충될 수 있도록 균형점을 찾는 안을 제시했다"며 "국회 의석수에 따라 (상임위원장을) 11대 7로 배정했고 일방적으로 우리에게 유리한 안만 주장하지 않았는데 그것마저 다 무시됐다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)