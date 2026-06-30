송영길, 정청래에 사과하면서도 "정청래, FTA 반대"

▲ (왼쪽부터) 김민석 국무총리, 정청래 전 더불어민주당 대표, 송영길 전 더불어민주당 대표

이미지 확대하기

이미지 확대하기

더불어민주당 송영길 의원이 "정청래 전 대표가 노무현 전 대통령 장례식에 참석하지 못했다"는 발언에 대해 사과했지만, 당권주자 간 충돌은 오히려 격화하는 모습입니다.송 의원은 사과와 별개로 민주당 전직 대통령들의 '실사구시' 행보를 부각하며 정청래 전 대표의 강성 기조를 정면 겨냥했고, 정 전 대표 측은 '편파적 파묘'라며 불쾌감을 드러냈습니다.송 의원은 오늘(30일) 페이스북과 YTN 라디오 인터뷰를 통해 정 전 대표가 고(故) 노무현 전 대통령과 등져 장례식에도 참석하지 않았다고 한 자신의 주장에 대해 "실수"라며 "깨끗이 인정하고 사과한다"고 밝혔습니다.그러면서도 송 의원의 공세는 계속됐습니다.적통 논란을 넘어 이번엔 정 전 대표의 '선명성'을 정조준하는 모습이었습니다.정 전 대표는 그동안 보완수사권 등을 의제로 자신의 개혁적 성향을 부각해 전통적 지지층의 표심을 파고드는 전략을 구사해왔습니다.송 의원은 "노 대통령께서 한미 자유무역협정(FTA)을 추진할 때 민주당 대부분 의원이 격렬히 반대했다. 그 선봉에 정 의원이 있었다"며 "저는 일관되게 한미 FTA 추진을 지지했다"고 주장했습니다.나아가 송 의원은 이날 경남 봉하마을을 찾아 노 전 대통령 묘역에서 참배한 뒤 기자들과 만나 "노무현·김대중 대통령의 실사구시정책과 이재명 대통령의 실용정치가 서로 맥을 잇고 있다"며 "보완수사권 등 문제를 정치 무기화해서 당과 대통령이 싸우는 구조를 만드는 것은 옳지 않다"고 지적했습니다.계속되는 공격에 정 전 대표는 불쾌감을 숨기지 않았습니다.정 전 대표는 페이스북 글에서 "제 입으로 적통의 '적'자도 꺼낸 적이 없다. 그럴 생각도 없다. 위대한 대통령 누구의 적통이라고 주장한 적도 없다"며 "네 분 대통령의 역사를 계승하자고 했다"고 강조했습니다.그러면서 "(그게) 뭐가 문제가 되는가"라며 "제 입으로 말하지도 않은 것을 상상하고 비틀어서 '적통이네, 아니네'하는 언론의 프레임에 맞장구치는 일이 없었으면 좋겠다"고 언급했습니다.친청(친정청래)계로 분류되는 최민희 의원은 페이스북을 통해 "한미 FTA는 정책적 결정이고, (따라서) 정책적 찬반은 있을 수 있다"며 송 의원의 지적에 정면 반박했습니다.이어 "후단협 (사태)는 '노무현 후보 죽이기'였잖나"라며 "이러한 편파적 파묘를 안 하면 안 되나. 이런 것을 누군가 파묘하면 누가 이득이고 누가 손해인가"라고 반문했습니다.후단협 사태는 2002년 대선 당시 노무현·정몽준 후보 단일화 주장으로 촉발된 당내 분란으로 김민석 국무총리가 당시 논의를 주도한 사람 중 한 명이었습니다.정 전 대표의 비서실장을 지낸 한민수 의원도 페이스북에 "전당대회의 시작을 퇴행적 모습으로 만들지 말라. 우리 안에 적대와 편 가르기가 무슨 도움이 되느냐"고 썼습니다.당내에선 '정청래 저격수'로 나선 송 의원의 행보가 향후 판세에 어떤 영향을 미칠지 주목하고 있습니다.당초 송 의원은 김 총리의 페이스 메이커 역할에 그칠 것으로 관측됐으나, 최근 일각에선 송 의원이 결선에서 '자신으로의 단일화'를 고려할 수 있단 관측이 제기되고 있습니다.송 의원 역시 YTN 라디오에서 '완주를 목표로 하느냐'는 질문에 "그렇다"며 "결선투표제가 도입된 전대이기 때문에 더 자유로울 것"이라고 말했습니다.이어 "정치는 생물과 같다"라고도 했습니다.당권 주자들의 레이스는 내달 초 더욱 가속할 것으로 전망됩니다.이날 한성숙 총리 후보자의 인준안이 본회의에서 의결되면 김 총리도 여의도로 복귀해 본격적인 당권 행보에 나설 예정입니다.당내에선 내달 1일로 예정된 이재명 대통령과 문재인 전 대통령의 오찬에서 어떤 메시지가 나올지에도 주목하는 분위기입니다.민주당이 배출한 전현직 대통령의 만남이 격화하는 당내 계파 갈등을 완화하는 계기로 작용할지 여부에 관심이 쏠립니다.문재인 정부의 국정상황실장을 지낸 윤건영 의원은 페이스북에 "전대를 앞두고 당내 갈등이 증폭되고, 많은 이들이 민주당을 걱정하고 있다"며 "두 분의 만남이 이 상황을 돌파할 수 있는 계기가 되길 간절히 바란다"고 썼습니다.(사진=연합뉴스)