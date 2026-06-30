'우리들의 발라드' 우승자 이예지, 7월 6일 신곡 '싫어' 발표

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국내 최초 발라드 오디션 프로그램 SBS '우리들의 발라드'에서 우승한 이예지가 신곡을 발표한다.이예지는 오는 7월 6일 소울 R&B 장르의 신곡 '싫어'를 공개한다. 이 곡은 한여름의 더위를 짜릿하게 식혀줄 트렌디한 음악으로, 리스너들의 감성을 사로잡을 예정이다.컴백 소식과 함께 베일을 벗은 티징 이미지 역시 음악 팬들의 눈길을 사로잡고 있다. 붉은 노을이 내려앉은 유채꽃밭 풍경 위로 강렬하게 새겨진 '싫어'라는 타이포그래피는 묘한 긴장감을 자아낸다. 특히 이예지의 고향인 제주의 풍광을 연상시키는 따스한 비주얼과, 이와 정반대의 느낌을 주는 날 선 제목 '싫어'가 절묘하게 대비를 이루며 이번 신곡에 담긴 메시지에 대한 호기심을 자극한다.이예지는 '우리들의 발라드' 우승 이후 SBS '무무X차차 우발라디오', MBC '1등들' 등 여러 방송에 출연해 특유의 매력적인 허스키 보이스를 각인시켰고, 발라드뿐 아니라 팝과 록까지 다채로운 장르를 소화해 내며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 증명했다. 이에 더해 '우리들의 발라드' TOP12 전국투어 콘서트 무대를 통해 관객들과 호흡하며 '성장형 아티스트'로서의 면모를 탄탄히 다져왔다.매번 자신만의 색깔로 무대를 채워온 이예지가 이번에는 소울 R&B라는 새로운 카드를 꺼내 들었다. 독보적인 음색과 한층 깊어진 감성이 새로운 장르와 만나 어떤 시너지를 발휘할지, 이예지표 음악적 변신에 이목이 집중되고 있다.[사진제공= SM C&C]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)