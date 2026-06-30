일반회사채 순상환 지속…CP·단기사채 발행 늘어

지난달 일반회사채 발행이 전월보다 50% 가까이 감소한 것으로 나타났습니다.



오늘(30일) 금융감독원에 따르면 지난달 회사채 발행 실적은 18조 7천813억 원으로 전월(22조 2천21억 원)보다 15.4% 감소했습니다.



일반회사채 발행은 2조 1천200억 원으로 49.2% 감소했고, 자금용도 차환용도 발행이 61.8%를 차지했습니다.



신용등급 AA등급 이상 우량물이 2조 1천200억 원으로 100%였습니다.



A등급 및 BBB등급 이하는 없었습니다.



4월의 경우 AA등급이 79.9%, A등급 16.4%, BBB등급 이하 3.7% 비중을 차지했었습니다.



일반회사채는 지난달에도 4천220억 원 순상환되면서 올해 내내 순상환 기조가 지속됐습니다.



일각에선 6월 신평사 정기평정, 1분기 사업보고서 제출 등 일정을 앞두고 기업 관망세가 이어졌다는 분석이 나옵니다.



지난달 말 기준 전체 회사채 잔액은 749조 3천958억 원으로 0.6% 증가했습니다.



금융채는 15조 1천898억 원으로 8.9% 감소했고 자산유동화증권(ABS)는 1조 4천715억 원으로 8.7% 증가했습니다.



기업어음(CP)·단기사채 발행금액은 14.5% 증가한 259조 3천870억 원이었습니다.



CP는 45조 8천292억 원으로 18.7% 감소했고, 단기사채는 213조 5천578억 원으로 25.4% 증가했습니다.



주식 발행 실적은 총 1조 3천596억 원으로 전월(4천136억 원)보다 228.7% 증가했습니다.



기업공개 실적은 4건으로 동일하고 금액은 29.8% 감소한 1천107억 원이었습니다.



코스닥시장 상장 4건 중 1건은 기업인수목적회사(SPAC) 상장 건이었습니다.



유상증자는 1조 2천489억 원으로 전월보다 388.0% 증가했습니다.