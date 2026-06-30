대기업 총수일가 주식담보대출 1년 새 2.4조 감소

국내 주요 대기업집단 총수일가의 주식담보대출 규모가 1년 새 2조 원 넘게 감소한 것으로 나타났습니다.



다만 이는 삼성 일가의 상속세 연부연납 종료에 따른 효과로, 삼성가를 제외하면 전체 주식담보대출은 오히려 증가했습니다.



오늘(30일) 기업분석연구소 리더스인덱스가 50대 대기업집단 가운데 총수가 있는 42개 그룹 중 1년 전과 비교 가능한 24개 그룹 오너 일가 117명을 대상으로 조 사한 결과, 이들의 주식담보대출(6월 25일 기준)은 총 7조 6천688억 원으로 집계됐습니다.



이는 지난해 6월 124명이 빌린 10조 440억 원보다 23.6%(2조 3천752억 원) 감소한 규모입니다.



그룹별로는 24곳 중 11곳의 대출금이 늘었고 11곳은 감소했습니다.



현대백화점과 다우키움 2곳은 변동이 없었습니다.



삼성가 세 모녀의 주식담보대출이 지난해보다 2조 5천840억 원 줄면서 전체 대출 감소를 이끌었습니다.



이들은 고(故) 이건희 선대회장으로부터 물려받은 주식에 대한 상속세를 납부하기 위해 대규모 주식담보대출을 이용해 왔는데, 지난 2021년부터 총 6회에 걸쳐 분할 납부하는 상속세 연부연납이 지난 4월 마무리됐습니다.



이에 따라 홍라희 리움미술관 명예 관장의 대출금은 3조 4천800억 원에서 1조 8천550억 원으로, 이부진 호텔신라 사장은 1조 1천40억 원에서 4천600억 원으로, 이서현 삼성물산 전략기획담당 사장은 1조 728억 원에서 7천578억 원으로 각각 줄었습니다.



삼성가를 제외한 23개 그룹의 대출금은 같은 기간 4조 3천872억 원에서 4조 5천960억 원으로 오히려 4.8% 증가했습니다.



다만 주가가 크게 오르면서 담보 부담은 전반적으로 낮아졌습니다.



대출받은 친족의 보유 주식 가치는 44조 7천221억 원에서 111조 3천613억 원으로 149.0% 증가했습니다.



담보 주식 가치도 21조 3천887억 원에서 36조 7천693억 원으로 71.9% 늘었습니다.



반면 담보로 제공된 주식 수는 3억 125만 8천455주에서 1억 8천973만 6천131주로 37.0% 줄었습니다.



이에 따라 담보 주식 가치 대비 대출금 비율은 47.0%에서 20.9%로 26.1%포인트 하락했습니다.



주식담보대출이 가장 큰 폭으로 늘어난 곳은 영풍그룹입니다.



영풍 오너 일가의 대출금은 지난해 4천795억 원에서 올해 7천498억 원으로 56.4% 증가했습니다.



고려아연 경영권 분쟁이 완전히 해소되지 않은 가운데 최 씨 일가의 자금 수요가 이어진 영향으로 풀이됩니다.