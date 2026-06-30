"국내 한계기업 비중 8년새 15.8%p↑…주요 5개국보다 빨라"

▲ 서울의 한 골목상권

국내 기업 중 벌어들인 돈으로 이자조차 감당하지 못하는 '한계기업' 비중이 주요국 대비 빠르게 늘고 있다는 분석이 나왔습니다.오늘(30일) 한국경제인협회(한경협)에 따르면 지난해 국내 상장사 중 한계기업 비중은 27.6%로 2017년(11.8％) 대비 15.8%포인트 상승했습니다.한계기업은 세전이익(EBIT)으로 이자 비용을 충당하지 못하는 상태(이자보상배율 1 미만)가 3년 연속 지속된 기업입니다.같은 기간 미국의 한계기업 비중은 9.5%포인트 올라 30.7%를 기록했습니다.프랑스(5.5%포인트↑·26.4%), 영국(2.8%포인트↑·22.4%), 독일(2.3%포인트↑·12.9%), 일본(1.9%포인트↑·3.6%) 순이었습니다.한경협은 비교 시점을 2017년으로 설정한 것에 대해 "2015∼2016년 중국 증시 거품 붕괴, 원자재 가격 급변, 브렉시트 등으로 해당 연도가 포함할 경우 조사 결과가 왜곡될 수 있다"고 설명했습니다.당해 연도에 이자보상배율이 1 미만인 '일시적 한계기업' 비중의 경우 한국에서는 2017년 30.4%에서 2025년 43.9%로 상승했습니다.미국(44.0%)과 비슷하고 프랑스(40.1%), 영국(36.7%), 독일(27.0%), 일본(9.8%)보다 높습니다.국내 시장별로 보면 코스닥 시장의 한계기업 비중은 지난해 32.6%로 코스피 시장(16.7%)의 약 2배였습니다.2017년 대비 상승 폭도 코스닥(19.5%포인트)이 코스피(7.1%포인트)의 2.7배 수준이었습니다.업종별로는 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업(60.0%)의 한계기업 비중이 가장 높았습니다.전문·과학 및 기술 서비스업(36.8%), 도매 및 소매업(36.4%), 정보통신업(32.5%), 제조업(25.6%), 건설업(23.6%) 등이 뒤이었습니다.상승 폭은 전문, 과학 및 기술 서비스업(30.0%포인트), 정보통신업(19.6%포인트), 도매 및 소매업(18.6%포인트), 제조업(14.4%포인트) 순으로 컸습니다.이상호 한경협 경제본부장은 "교역 여건 악화, 환율·원자재·인건비 등 비용 상승, 내수 부진 등 요인들이 겹치면서 반도체를 제외한 주력 업종들의 경영 여건이 악화하고 있다"고 분석했습니다.(사진=연합뉴스)