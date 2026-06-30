이 대통령 "호르무즈 해협서 한국 선박 두 척 빼고 모두 빠져나와"

▲ 이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "호르무즈 해협의 우리 선박 중에 사정이 있어서 나올 수 없는 두 척을 빼고 모든 선박이 어느 나라보다 빠르게 해협을 다 빠져나왔다"고 밝혔습니다.이 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의에서 이같이 전하며 "지금 한 척은 빠져나오는 중인데 위험지역은 거의 벗어났다고 한다"고 덧붙였습니다.앞서 전날 해양수산부는 한국 선박 2척이 추가로 호르무즈 해협을 빠져나와 내부에 3척만 남았다고 밝힌 바 있는데, 추가로 탈출이 이어진 것으로 보입니다.이 대통령은 "이는 모두 정부를 믿고 힘을 모아준 국민 여러분의 덕분이고, 해양수산부·외교부·국가정보원 등 관련 부처 공무원들이 참으로 애쓴 결과"라고 격려했습니다.다만 "아직 위기가 끝나지 않았다"며 "종전이 이뤄진다 해도 세계 경제가 완전히 정상화하는 데 상당한 시간이 소요될 것"이라고 했습니다.이어 "중장기 차원에서 더 효율적이고 집중적인 위기관리가 필요하다"며 "내각을 중심으로 비상 대응 체제를 더 확실히 하고, 에너지와 원자재 공급망 다변화 등 장기 과제도 흔들림 없이 이어가 달라"고 당부했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)