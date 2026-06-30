뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

울산 울주병원 7월 개원…조기 안정화 추진

SBS 뉴스
작성 2026.06.30 12:37 조회수
PIP 닫기
<앵커>

4년 전 이순걸 울주군수의 공약이던 군립 울주병원이 다음달 개원을 앞두고 있습니다. 의료 사각지대를 없애기 위한 울주군의 의지가 현실로 나타난 건데, 병원 측은 조기 안정화에 주력하고 있습니다.

UBC 윤주웅 기자의 보도입니다.

<기자>

울주군이 옛 온양보람병원을 매입해 새로 고친 군립 울주병원입니다.

55병상으로 시작하지만, 100병상까지 확장할 수 있게 건물부터 규모를 크게 키웠습니다.

이곳에는 응급실과 수술실, 건강검진센터와 물리치료실은 물론, 15병상 규모의 인공신장실도 갖춰 투석환자들의 편의도 돕게 됩니다.

응급의학과와 내과, 외과와 정형외과 등 8개 진료과에서 148명이 진료를 맡게 됩니다.

[이순걸/울주군수 : 주민들의 의료 접근성을 대폭 높여 지역 의료 공백 해소에 핵심적인 역할을 할 것입니다. 군민 건강을 책임지는 든든한 공공의료기관이 될 수 있도록 (만전을 기하고 있습니다.)]

2030년까지 군립 울주병원을 위탁 운영할 부산의 온종합병원그룹은 성공적 공공병원 개원을 위해 준비하고 있습니다.

연간 30~40억 원으로 예상되는 운영 손실은 울주군의 부담인 만큼, 조기 안정화 방안도 내놨습니다.

[정종훈/울주병원 병원장 : 돈을 벌 수 있는 지역 병원이니까, 가능한 한 수익도 올리고 지출도 줄이고 해서, 여러분의 세금을 아끼려고 최대한 노력하고 있습니다.]

출생부터 노후까지 책임지는 공공의료의 새로운 모델을 목표로 하는 군립 울주병원.

울주병원은 장비 세팅 등 막바지 작업을 마치고 다음 달에 문을 열 예정입니다.

(영상취재 : 안재영 UBC, 디자인 : 송정근 UBC)

UBC 윤주웅
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지