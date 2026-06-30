박보검, 더빙 도전에 노래까지 불렀다…'다윗' 뮤직비디오 공개

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배우 박보검이 영화 '다윗'으로 첫 애니메이션 목소리 연기에 도전한 가운데 영화 속 수록곡 '빛을 따라(Follow the Light)'까지 불렀다.'다윗'의 수입·배급사 롯데엔터테인먼트는 30일 '다윗' 역을 맡은 박보검이 직접 부른 뮤직비디오 '빛을 따라(Follow the Light)'를 공개했다.이번에 공개된 뮤직비디오는 영화를 대표하는 뮤지컬 넘버 중 하나인 '빛을 따라(Follow the Light)'를 박보검의 목소리로 새롭게 완성한 버전으로 특별한 의미를 더한다.성인 '다윗'의 역할을 맡은 그는 어린 시절을 지나 어른이 된 후 말을 타고 등장하는 장면부터의 노래를 소화했다. 박보검 특유의 맑고 호소력 짙은 가창력은 두려움 앞에서도 믿음을 잃지 않고 자신만의 길을 선택하는 '다윗'의 신념과 용기를 진정성 있게 담아내며 깊은 여운을 전한다.뮤직비디오에는 온 나라의 영웅이 된 이후에도 가장 낮은 곳에 있는 사람들의 곁을 먼저 찾아가는 성인 '다윗'의 모습이 담겨 있어 깊은 인상을 남긴다. 도움이 필요한 이들에게 가장 먼저 손을 내밀고, 어려움에 처한 이들에게는 제일 먼저 달려가 도와주는 모습은 영웅을 넘어 따뜻한 리더로 성장해 가는 '다윗'의 면모를 고스란히 보여준다.여기에 '사울'의 아들이자 의형제 '요나단'과의 흔들림 없는 우정과 자신의 권력과 영광에 집착하는 '사울' 왕의 대비되는 모습까지 더해지며 영화 속에서 펼쳐질 인물들의 운명에 대한 기대를 한층 높인다.또한 "사자의 심장과 양의 영혼을 가졌네", "어둠이 와도 물러서지 않아", "희망의 빛을 따라" 등 희망과 믿음의 메시지를 담은 가사는 영화가 전하고자 하는 믿음과 용기, 신념을 상징적으로 담아내며 깊은 울림을 전한다. 여기에 웅장한 오케스트라 사운드 위로 시원하게 뻗어가는 박보검의 호소력 짙은 보컬은 한 편의 뮤지컬을 보는 듯한 감동을 선사하며 스크린에 펼쳐질 그의 새로운 연기에 대해 기대감을 높인다.'다윗'은 어머니의 노래에서 시작해 세상이 두려워한 거인 골리앗과의 대결에 이르기까지, 평범한 목동 다윗이 왕의 운명을 마주하게 되는 이야기를 그린 작품. 오는 7월 10일 전국 극장에서 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)