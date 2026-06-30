[자막뉴스] JTBC 극적 회생하나…회생 개시 보류하고 자율구조조정 신청 승인

법원이 JTBC의 자율구조조정 지원 프로그램 신청을 승인하고 회생절차 개시에 대한 결정을 보류했습니다.



서울회생법원 회생2부는 JTBC의 자율구조조정 지원 협의 상황을 지켜보기 위해 다음달 30일까지 회생절차 개시 여부에 대한 판단을 일단 보류한다고 밝혔습니다.



자율구조조정 지원은 법원이 강제 회생절차 개시를 보류하고, 기업과 채권자들이 자율적으로 구조조정을 협의하도록 지원하는 제도입니다.



자율구조조정 지원 단계에서는 채권자나 주주의 권리가 희석되거나 훼손되지 않고, 법원은 회생절차 개시를 최장 3개월간 보류하되 협상에 상당한 진전이 있다면 보류 기간을 연장할 수도 있습니다.



기업이 이 기간 채권자와 협상하는 동안에는 사업을 정상적으로 운영할 수 있습니다.



법원은 앞으로 JTBC가 회생절차에 이르게 된 사정과 재산가액, 계속기업 가치와 청산 가치를 평가하기 위한 조사에 들어갈 예정입니다.



보류 기간 내 합의가 이뤄지면 JTBC는 회생 신청을 취하하고 계획한 자율구조조정 방안을 실행하게 됩니다.



다만 협의가 결렬되면 법원이 회생절차 개시 여부를 결정합니다.



JTBC는 지난 12일 총 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무 불이행을 선언했습니다.



그리고 이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스 중앙이 잇따라 회생절차 개시를 신청하며 '중앙그룹 회생절차 사태'가 시작됐습니다.



다음 날에는 JTBC도 회생을 신청했는데, JTBC는 곧 자율구조조정 지원 프로그램을 희망한다는 의사를 밝혔습니다.



(취재 : 이호건, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)