"꺼져!" "XX야!" 팬들의 절규…홍명보 전 감독, 축구대표팀 씁쓸한 입국 현장

2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 축구대표팀이 오늘 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했습니다.



전날 사퇴를 발표한 홍명보 전 감독이 입국장에 모습을 드러내자 현장에 모인 팬들의 고성과 야유가 쏟아졌습니다.



새벽 시간에도 공항을 찾은 팬들은 “축구팬의 목소리를 들려주고 싶었다”며 대표팀 부진과 축구협회를 향한 분노를 드러냈습니다.



행사 없이 조용히 끝난 대표팀의 씁쓸한 귀국 현장을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 홍석준 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양두원 / 제작: 스포츠취재부)