고향사랑기부 전도사 한자리에…한국세무사회 정기 총회 성료

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 지난 29일 서울 강남구 그랜드 인터컨티네탈 호텔에서 열린 한국세무사회 제64회 정기총회에서 축사하고 있다.

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▲ 지난 29일 서울 강남구 그랜드 인터컨티네탈 호텔에서 열린 한국세무사회 제64회 정기총회

지난해 고향사랑기부 전도사로 활약하며 1천515억 원의 역대 최대 모금액을 달성하는데 크게 기여한 전국 세무사들이 한자리에 모였습니다.한국세무사회는 어제(29일) 서울 강남 그랜드 인터컨티넨탈호텔에서 2천여 명의 회원들이 참여한 가운데 정기 총회를 열고 국민의 세금이 낭비되지 않도록 감시하고 재정의 투명성을 높이는 전문 자격사가 되겠다고 다짐했습니다.특히 인공지능 AI와 디지털 대전환 시대에도 최고의 종합 세무 컨설턴트로 자리매김하도록 혁신을 이어가겠다고 말했습니다.한국세무사회는 주소지 외 지역에 기부하면 세액공제 혜택과 함께 기부액의 30% 내에서 답례품을 받을 수 있는 고향사랑기부제 활성화에 대한 의지도 드러냈습니다.구재이 한국세무사회 회장은 지역 균형 발전과 지방재정 확충을 위해 지난 2023년 도입한 고향사랑기부제 활성화에 올해도 세무사들이 힘을 보태겠다고 말했습니다.구 회장은 "행정안전부와 함께 마을 세무사와 고향사랑기부 홍보대사를 통해 세무사들이 얼마나 우리 국민과 기업에게 잘 할 수 있는지, 가까이에 있는지 보여줬다"며 "앞으로도 세무사들의 역량을 통해서 공익적인 활동을 통해서 더욱 발전할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔습니다.고향사랑기부제 주무부처인 윤호중 행정안전부 장관은 내빈 축사에서 "마을세무사 제도는 대표적인 민관협력 모델"이라며 세무사들의 자발적 봉사와 헌신에 감사를 표했습니다.윤 장관은 "지역 경제 활성화를 위한 고향사랑기부제 추진 과정에서 세무사회 차원에서 아낌없는 성원과 전문적인 조언을 보내 줘 역대 최대 모금액 1,515억 원을 달성하는데 큰 힘이 됐다"며 "올해도 세무사 여러분들의 고향사랑기부제 홍보는 물론 많은 국민에 참여 안내를 해주시기를 간절히 바란다"고 강조했습니다.어제 행사에는 고향사랑기부제 활성화 공로 등을 인정받아 세무사 30명이 행정안전부 장관 표창을 받았고, 조세 제도 발전과 납세자 권익보호 등에 기여한 공로로 신승근 한국지방세연구원장 등 4명이 세무사회가 주는 조세 대상을 수상했습니다.한편, SBS와 행정안전부가 공동 주최하는 제2회 고향사랑기부 대상 시상식에는 전국에서 51개 지자체가 응모한 걸로 집계됐습니다.정량, 정성평가와 현장실사 등 엄격한 심사를 거쳐 선정된 우수 지자체에는 대상과 금상, 은상, 동상, 특별상 등이 주어지고, 시상식은 고향사랑의 날인 오는 9월 4일 서울 상암동 SBS 프리즘타워에서 열립니다.