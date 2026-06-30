법원, JTBC 자율구조조정 지원 승인…회생 개시 결정 보류

▲ JTBC

법원이 JTBC의 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램 신청을 승인하고 회생절차 개시에 대한 결정을 보류했습니다.서울회생법원 회생2부(정준영 법원장)는 오늘(30일) JTBC의 ARS 협의 상황을 지켜보기 위해 다음 달 30일까지 회생절차 개시 여부에 대한 판단을 보류한다고 밝혔습니다.ARS는 법원이 강제 회생절차 개시를 보류하고 기업과 채권자들이 자율적으로 구조조정을 협의하도록 지원하는 제도입니다.법원은 회생절차 개시를 최장 3개월까지 보류할 수 있는데, 협상에 상당한 진전이 있다면 보류 기간을 더 연장할 수 있습니다.보류 기간 안에 채권자 측과 합의가 이뤄지면, JTBC는 회생 신청을 취하하고 계획한 ARS 방안을 실행하게 됩니다.협의가 결렬되면 법원은 다시 회생절차 개시 여부를 결정하게 됩니다.이 경우 법원은 JTBC가 회생 절차에 이르게 된 사정, 재산가액, 계속기업 가치와 청산가치를 평가하기 위한 조사에 들어갑니다.JTBC는 지난 12일 총 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언했습니다.이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 잇따라 회생절차 개시를 신청하며 '중앙그룹 회생 사태'가 벌어졌습니다.15일에는 JTBC도 회생을 신청하며 ARS 프로그램을 희망한다는 의사를 밝혔습니다.