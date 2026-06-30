법원, JTBC 자율구조조정 지원 승인…회생 개시 결정 보류

▲ JTBC
법원이 JTBC의 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램 신청을 승인하고 회생절차 개시에 대한 결정을 보류했습니다.
서울회생법원 회생2부(정준영 법원장)는 오늘(30일) JTBC의 ARS 협의 상황을 지켜보기 위해 다음 달 30일까지 회생절차 개시 여부에 대한 판단을 보류한다고 밝혔습니다.
ARS는 법원이 강제 회생절차 개시를 보류하고 기업과 채권자들이 자율적으로 구조조정을 협의하도록 지원하는 제도입니다.
법원은 회생절차 개시를 최장 3개월까지 보류할 수 있는데, 협상에 상당한 진전이 있다면 보류 기간을 더 연장할 수 있습니다.
보류 기간 안에 채권자 측과 합의가 이뤄지면, JTBC는 회생 신청을 취하하고 계획한 ARS 방안을 실행하게 됩니다.
협의가 결렬되면 법원은 다시 회생절차 개시 여부를 결정하게 됩니다.
이 경우 법원은 JTBC가 회생 절차에 이르게 된 사정, 재산가액, 계속기업 가치와 청산가치를 평가하기 위한 조사에 들어갑니다.
JTBC는 지난 12일 총 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언했습니다.
이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 잇따라 회생절차 개시를 신청하며 '중앙그룹 회생 사태'가 벌어졌습니다.
15일에는 JTBC도 회생을 신청하며 ARS 프로그램을 희망한다는 의사를 밝혔습니다.
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