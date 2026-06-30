최유정, 4년 만에 더 단단해졌다…솔로 앨범 'Perfect Target' 발매

그룹 위키미키 출신 가수 최유정이 약 4년 만에 솔로 아티스트로 돌아온다.



최유정은 30일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 두 번째 싱글 앨범 'Perfect Target'(퍼펙트 타깃)을 발매한다. 지난 2022년 첫 솔로 싱글 'Sunflower'(선플라워) 이후 약 4년 만에 선보이는 신보다.



'Perfect Target'은 지금의 최유정만이 보여줄 수 있는 당당한 에너지와 사랑스러운 매력을 담아낸 앨범이다. 자신만의 강점을 무기로 K팝 팬들과 대중을 향해 자신감 있게 나아가겠다는 메시지를 담았으며, 최유정은 수록곡 전곡의 작사와 작곡에 참여해 자신만의 음악적 색깔을 녹여냈다.



타이틀곡 '비장의 무기 (Perfect Target)'는 레트로 사운드를 기반으로 한 곡으로, 최유정 특유의 밝고 긍정적인 에너지와 키치한 매력을 담아냈다. 중독성 있는 멜로디와 위트 넘치는 분위기가 어우러져 누구나 즐길 수 있는 곡으로 완성됐다.



특히 최유정은 이번 타이틀곡 안무 창작에도 직접 참여했다. 이날 음원과 함께 공개되는 뮤직비디오를 시작으로 음악방송 무대에서도 자신만의 개성을 살린 퍼포먼스를 선보이며 '올라운더' 면모를 보여줄 예정이다.



수록곡 'Still Cute?'는 시부야케이 감성의 경쾌한 하우스 리듬이 돋보이는 곡이다. 대중이 바라보는 자신의 이미지와 실제 자신의 모습 사이의 간극을 솔직한 시선으로 풀어냈다.



약 4년 만에 솔로 컴백에 나서는 최유정은 이번 앨범을 통해 한층 성장한 음악성과 퍼포먼스를 선보이며 '완성형 아티스트'로서 존재감을 다시 한번 입증할 전망이다.



최유정의 두 번째 싱글 앨범 'Perfect Target'은 30일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)