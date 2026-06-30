[자막뉴스] "스타벅스 가야지" 사과문 나왔다…"즉시 조치" 영상이랑 다른데?

전국 고교야구 대회에서 지역 비하 응원 구호를 외쳐 논란을 빚은 배재고등학교가 공식 사과했지만 해명 내용과 사과 방식 등을 둘러싼 논란은 오히려 확산하고 있습니다.



배재고는 어제(29일) 학교 홈페이지에 사과문을 올리고 "일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고등학교 선수단과 학부모, 동문, 광주 시민을 비롯한 많은 분께 깊은 상처와 실망 드린 점을 진심으로 사과드린다"고 밝혔습니다.



학교 측은 "해당 학생 선수를 즉시 제지하고 현장에서 필요한 조치를 취했다"며 "해당 학생을 생활교육위원회에 회부하고 야구부 전원을 대상으로 스포츠맨십과 인권 감수성, 공동체 의식 등에 대한 특별교육을 실시하겠다"고 밝혔습니다.



야구부 감독도 광주제일고 측에 직접 전화를 걸어 사과한 것으로 전해졌습니다.



그런데 당시 경기 중계 영상에 따르면 학교 측 설명과 실제 상황이 다르다는 지적이 잇따르고 있습니다.



영상에는 더그아웃에 있던 여러 선수가 함께 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지"라는 구호를 반복하고 율동까지 맞추는 모습이 담겼습니다.



특정 한 명이 외친 응원 구호가 아니었던 셈입니다.



학교 측이 밝힌 '즉시 제지' 여부를 두고도 논란이 제기됐습니다.



공개된 영상에서는 광주제일고 코치진이 먼저 강하게 항의하고 심판이 상황을 중재한 이후에야 응원이 중단된 것으로 보입니다.



학교가 책임 범위를 축소하는 데 급급했던 게 아니냔 비판이 나오는 대목입니다.



해당 사태 이후 학교 측에서 홈페이지에 게시한 사과문의 진정성을 둘러싼 논란도 불거졌습니다.



배재고 홈페이지에 이미지 파일로 올라온 사과문에서는 구글 생성형 AI 모델인 '제미나이'로 이미지를 만들 때 나타나는 특유의 워터마크가 보인다는 주장이 제기됐습니다.



배재고 학생들이 외친 구호는 지난달 스타벅스 코리아의 이른바 '5·18 탱크데이' 이벤트 논란을 연상케 하는 조롱성 구호로 해석되면서 지역 비하성 발언이라는 지적도 나왔습니다.



서울시교육청 역시 배재고에 대한 조사 여부를 검토 중인 것으로 알려졌습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)