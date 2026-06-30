'1기당 200조' 폭등한 메모리팹 건설비…삼성·SK 자금 확보 사활

▲ 경기도 용인시 용인반도체클러스터 일반산업단지 공사 현장의 모습

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삼성·SK가 수도권·충청권을 넘어 호남권에 800조 원 규모의 반도체 투자를 이어가는 가운데, 메모리 공장 건설 비용이 최근 수년 새 급증, 변수가 되고 있습니다.과거 1기당 60조 원이었던 팹 건설 비용이 1기당 200조 원까지 증가하면서 미래 경쟁력 확보를 위한 천문학적 규모의 자금이 필요할 전망입니다.오늘(30일) 업계에 따르면, 삼성·SK는 호남권에 총 800조 원을 투자해 총 4기의 메모리 팹을 건설합니다.단순 계산하면, 메모리 반도체 팹 1기당 약 200조 원이 필요한 셈입니다.삼성전자는 이번 발표에서 호남권 400조 원과 별개로 용인 및 기존 반도체 단지에는 1천650조 원을 투자한다고 밝혔습니다.업계에서는 삼성전자가 용인 남사에 건설할 계획인 총 6기의 메모리 팹 구축에 1천200조 원, 평택캠퍼스 P5 1·2공장 건설 완료 등에 약 450조 원이 들 것으로 보고 있습니다.메모리 생산 공장 건설 비용은 최근 1∼2년 새 급격하게 상승했습니다.지난 2023년 삼성전자와 SK하이닉스는 용인 남사·원삼에 반도체 클러스터를 조성하겠다고 밝히며 각각 360조·122조 원의 투자 계획을 발표했습니다.삼성전자가 총 6기, SK하이닉스가 총 4기의 메모리 반도체 팹을 건설하는 점을 감안하면 3년 전만 해도 팹 1기당 30∼60조 원의 투자금이 책정된 것입니다.그러나 삼성전자는 이번 메가 프로젝트 발표를 계기로 예상 투자 규모를 대폭 상향 조정했습니다.앞서 SK하이닉스도 기존 투자 계획에 대해 수정이 필요하다고 밝힌 바 있습니다.최태원 SK그룹 회장은 지난해 11월 "원래는 2028년까지 128조 원의 국내 투자를 계획했었으나 점점 투자 예상 비용이 늘고 있다"며 "정확한 추산은 어렵지만 용인(반도체 클러스터)에만 약 600조 원 규모의 투자가 이어질 것"이라고 말했습니다.메모리 반도체 팹 1개당 150조 원의 투자금이 예상된다고 설명한 것입니다.업계에서는 현재는 상황이 또 달라져 팹 건설 비용이 더 커졌다고 입을 모읍니다.전 세계적인 인공지능(AI) 인프라 수요 급증으로 메모리 생산능력(캐파) 확대가 시급해지면서 이에 요구되는 최첨단 설비 비용이 증가했습니다.여기에 물가 상승까지 맞물리면서 투자비가 기하급수적으로 늘어났다는 설명입니다.업계 관계자는 "불과 몇 개월 만에 설비 투자 비용이 또 늘어나 이제 개당 150조 원은 정말 최소 수준의 비용"이라며 "팹 한 개를 짓는데 짧게는 2∼3년, 길게는 5∼6년이 걸리고 호남권과 용인 투자가 마무리되는 시점을 감안하면 그때는 개당 200조 원보다 더 커질 수도 있다"고 말했습니다.앞으로 설비 투자에 필요한 자금이 눈덩이처럼 불어날 수 있다는 이야기입니다.삼성·SK는 천문학적 규모로 예상되는 설비 투자 자금 마련에 집중하고 있습니다.SK하이닉스는 ADR(미국주식예탁증서) 상장을 통한 실탄 마련에 나섰습니다.오는 7월 10일 미국 나스닥 시장에 상장 및 거래 개시를 추진하고 있습니다.이를 통해 올해 하반기 중 순현금이 100조 원을 넘어설 전망입니다.삼성전자도 전례 없는 영업이익을 기반으로 보유 현금 확대에 나설 것으로 기대됩니다.연합인포맥스가 최근 한 달 내 보고서를 낸 증권사 17곳의 컨센서스(실적 전망치)를 집계한 결과, 삼성전자의 올해 2분기 매출은 174조 1천741억 원, 영업이익은 84조 7천850억 원으로 예상됐습니다.연간 매출은 722조 8천121억 원, 영업이익은 373조 4천829억 원으로 역대급 실적이 기대됩니다.(사진=연합뉴스)