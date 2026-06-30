'솔로지옥5' 최미나수, 건강한 매력으로 두산베어스 시구 요정 변신

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넷플릭스 '솔로지옥5'로 주목받은 방송인 최미나수가 두산베어스 승리기원 시구에 나서 건강한 에너지를 전했다.최미나수의 소속사 초록뱀엔터테인먼트는 30일 공식 SNS를 통해 지난 27일 서울 잠실야구장에서 열린 두산베어스 홈경기 시구 현장 비하인드 사진을 공개했다.공개된 사진 속 최미나수는 두산베어스 유니폼에 청바지를 매치한 캐주얼한 스타일링으로 밝고 활기찬 매력을 드러냈다. 해사한 미소와 장난기 넘치는 포즈로 경기장을 찾은 팬들의 시선을 사로잡았다.앞서 최미나수는 "열심히 연습해서 시구자로서 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝힌 바 있다. 실제로 여러 차례 개인 연습을 거쳐 안정적인 투구폼으로 시구를 성공적으로 마치며 관중들의 박수를 받았다.최미나수는 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'에서 존재감을 드러내며 화제성을 이끌었고, 현재 tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'에 출연해 감각적인 스타일링과 적극적인 미션 수행으로 시청자들의 관심을 받고 있다.또한 최근 열린 '2026 글로벌 OTT 어워즈'에서는 자신만의 색깔로 새로운 흐름을 만들어낸 아티스트에게 수여되는 라이징 스타상을 수상하며 대세 행보를 이어가고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)