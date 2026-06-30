"영안실 더는 못 버텨…화장장 순식간 찬다" 프랑스 비명

▲ 프랑스 파리 외곽의 한 공사 현장에서 작업자가 폭염 속에 물을 마시고 있다.

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프랑스에서 기록적인 폭염으로 사망자가 급증하면서 장례식장도 업무 과부하 상태에 빠졌습니다.프랑스 전국장례협회의 엘리자베트 샤리에 회장은 현지 시간 29일 언론 인터뷰에서 "통상 30~45% 수준인 여름철 장례식장 이용률이 전국적으로 66% 이상으로 치솟았다"고 전했습니다.샤리에 회장은 "특히 도심 지역을 중심으로 일부 지역에서는 영안실이 수용 한계에 도달했다"고 설명했습니다.이어 "가장 큰 문제는 파리 중심부로 이곳에 있는 단 두 곳의 장례식장이 지난 26일 이후 계속 만원 상태"라며 "사람들은 장소를 확보하기 위해 파리 외곽이나 더 먼 곳까지 나가야만 한다"고 덧붙였습니다.아울러 "앞으로 며칠 동안 도미노 효과가 나타날 것"이라고 내다봤습니다."상황을 더 곤란하게 만들 수 있는 건 화장 예약 대기 시간이나 묘지 매장 공간 확보에 걸리는 시간이 길어지는 것"이라며 "묘지 직원들이 무덤을 더 빨리 파낼 수는 없고 화장 예약도 순식간에 꽉 차버린다"고 우려했습니다.프랑스 공중보건청은 역대 가장 더운 날로 기록된 지난 23일 이후 사망자 수가 급격히 증가해 사흘간 평년보다 대략 1천 명의 추가 사망자가 발생했다고 분석했습니다.사망자 증가는 파리를 포함한 수도권과 북서부 노르망디, 브르타뉴, 중서부 루아르, 보르도를 비롯한 남서부 지역 등 폭염 적색경보가 발령된 지역에서 집중적으로 확인됐습니다.해당 기간 발생한 사망자의 85%는 65세 이상 고령자로 나타났습니다.야당은 극한 기상 상황에 대한 당국의 대응이 부족했다고 강하게 비판했습니다.마린 통들리에 녹색당 대표는 소셜미디어 엑스에 "앞으로 예상되는 막대한 인명 피해를 철저히 규명하고 이런 비극적인 상황을 초래한 정치적 책임을 물어야 한다"며 일부는 그에 따른 책임을 져야 할 것이라고 경고했습니다.하지만 로랑 누네즈 내무장관은 현지 언론과의 인터뷰에서 "이번 일은 정부의 실패가 아니며 계절 평균을 훨씬 웃도는 이런 수준의 기온은 전례가 없는 일"이라고 반박했습니다.누네즈 장관은 "장기적으로 보면 프랑스의 냉방 시설 수준을 고려해야 할 뿐만 아니라 그보다 앞서 공공건물이 어떻게 지어져야 하는지에 대해 고민해야 한다"고 강조했습니다.프랑스는 이웃 국가들이나 다른 선진국에 비해 에어컨 보급률이 현저히 낮은 수준에 머물러 있습니다.그동안 기후 특성상 에어컨의 필요성이 적었고 오래된 건물이나 공동 주택이 많아 실외기 설치에 제약이 많았습니다.여기에 역사적 외관 보존 규정을 유지하는 지역이 상당해 가정용 에어컨 보급률이 매우 낮습니다.또한 에어컨의 전력 소비량이 많고 실외기에서 뿜어져 나오는 열기가 대기 온도를 더 상승시킨다는 환경적 우려도 영향을 미쳤습니다.(사진=AP. 연합뉴스)