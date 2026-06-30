케이 콘텐츠 열풍 힘입어…세종학당 23개국 29곳 신규 지정

▲ 세종학당재단

K-콘텐츠의 인기에 힘입어 한국어 학습 수요가 급증하면서 한국어·한국문화 교육기관인 세종학당 설치도 빠르게 늘어나고 있습니다.문화체육관광부는 세종학당재단과 함께 23개국 29곳에 세종학당을 새로 지정했다고 밝혔습니다.이로써 전 세계 세종학당은 총 89개국 273곳으로 늘어났습니다.이번 신규 세종학당 모집에 신청한 기관은 45개국 102곳으로, 최근 5년 내 가장 많았다고 문체부는 전했습니다.지난해 전 세계 세종학당에서 온오프라인으로 한국어 수업을 들은 학생 수도 23만 9천20명으로 역대 최대였습니다.전문가 심사를 거쳐 올해 새로 지정된 세종학당 중엔 그동안 세종학당이 한 곳도 없던 그리스와 르완다, 스리랑카의 기관들이 포함됐습니다.그리스에선 테살로니키 아리스토텔레스대가, 르완다에선 수도 키갈리의 인터내셔널커버넌트칼리지가 각각 한국외대, 주르완다 한국대사관과 협력해 세종학당을 운영합니다.한국어 학습 수요가 높았음에도 체계적인 교육기관이 부족했던 스리랑카에서도 마타라 루후나대와 동원과학기술대가 함께 한국어 학습을 진행합니다.또 서울대가 인도네시아 마타람대와 함께 세종학당을 운영하는 등 국내 교육기관 19곳이 세종학당 사업에 처음 참여합니다.이러한 국내 대학의 참여가 국외 우수 인재의 국내 유치와 대학의 국제화 역량 강화에 도움이 될 것이라고 문체부는 기대하고 있습니다.(사진=연합뉴스)