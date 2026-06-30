독서 챌린지·전국 북클럽 리그 열린다…7월부터 시작

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▲ 대국민 독서 캠페인 '2026 책 읽는 대한민국' 이미지

대국민 독서 캠페인 '2026 책 읽는 대한민국'의 일환으로 독서 챌린지와 독서모임 경연 등이 펼쳐집니다.다음 달 1일 시작하는 '책력 인증'은 독서 캠페인 공식 누리집(read365. kr)에서 독서 기록을 인증하며 '책력'을 쌓아가는 프로그램입니다.독서 인증샷, 한 줄 필사, 100자 서평 쓰기 등 임무를 수행해 포인트를 적립하면 '책씨앗'(입문)부터 '책숲(고급)까지 6단계에 걸쳐 성장할 수 있고, 성취 단계에 따라 도서상품권, 독서 꾸러미, 전자책 리더기 등 상품이 제공됩니다.다음 달 8일부터는 전국의 서점, 도서관, 북카페 등 책 문화공간을 방문해 도장을 찍어 모으는 '책크인'이 운영됩니다.참여기관에서 독서 여권을 발급받고 도서 구매나 프로그램 참여 등의 활동으로 도장을 적립하면 개수에 따라 도서상품권과 무선이어폰 등 상품을 받을 수 있습니다.이달 1일부터 공동체 독서를 활성화하기 위한 독서모임 경연 '북클럽 리그'도 열립니다.구성원들이 직접 제작한 5분 분량의 활동 소개 영상과 함께 9월 3일까지 신청하면 전문가 심사와 유튜브 조회수 평가를 거쳐 6팀이 본선에 진출하고, 11월 중 경연을 통해 '올해의 북클럽'이 결정됩니다.'책력 인증'과 '책크인' 등을 통해 꾸준히 책을 읽은 참여자는 연말에 '올해의 독서인'으로 선정해 부상과 인증서를 수여할 예정입니다.문화체육관광부 최성희 콘텐츠미디어산업관은 "이번 독서 참여 잇기와 '북클럽 리그'는 누구나 쉽고 재미있게 책을 접하고 독서 습관을 기를 수 있도록 기획했다"며, "앞으로도 많은 국민들이 독서의 즐거움을 일상에서 자연스럽게 발견하도록 다양한 참여 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔습니다.프로그램별 운영 일정과 참여 방법 등 자세한 내용은 '책 읽는 대한민국' 공식 누리집(read365.kr)에서 확인할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)