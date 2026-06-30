"스타벅스 가야지"…평범한 한마디가 '추악한 밈' 된 내막 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



사건의 발단: 6월 29일 청룡기 고교야구 대회에서 배재고 덕아웃의 "스타벅스, 탱크데이" 구호에 광주제일고 코치진이 강력 항의하며 논란이 불거졌습니다.



배경과 논란: 지난 5월 18일 스타벅스 코리아의 '탱크데이("책상에 탁!")' 마케팅이 5·18 민주화운동 및 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판을 받으며 대표이사 해임과 신세계그룹의 사과로 이어진 바 있습니다.



전문가 진단: 전문가들은 이번 사건을 일상적 브랜드에 정치·이념적 의미를 덧씌워 유희하는 '혐오 밈(Meme)'의 전형적인 확산 구조가 오프라인과 청소년층까지 침투한 사례로 분석합니다.

1. 구호가 터졌다

2. 5월 18일에 무슨 일이

3. 사과 이후 이상한 흐름

4. 6주 사이에 일어난 일

Deep Dive Q&A

6월 29일, 고등학교 야구 경기 덕아웃에서 학생들이 커피 브랜드 이름을 외쳤습니다. 상대팀 코치가 항의했고, 학교는 사과문을 냈고, 교육청이 조사에 나섰습니다. 커피 이름을 외쳤는데 왜 이런 일이 벌어졌는지, 순서대로 짚겠습니다.제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회. 서울 목동야구장에서 열린 배재고등학교와 광주제일고등학교의 경기. 8회 초, 배재고가 6대 2로 앞서고 있을 때 배재고 덕아웃에서 구호가 나왔습니다."가야지, 가야지, 스타벅스 가야지."구호는 반복됐고, "탱크데이"라고 외치는 장면도 포착됐습니다. KBSA 공식 유튜브에 공개된 중계 영상에 따르면, 광주제일고 코치진이 배재고 덕아웃을 향해 강하게 항의했습니다. 주심이 배재고 측에 주의를 줬고, 광주제일고 코치의 항의와 심판 주의 이후에야 배재고 코치진이 학생들을 제지하면서 상황이 일단락됐습니다.경기는 7대 2, 배재고 승리로 끝났습니다. 이후 배재고는 공식 사과문을 냈습니다. 대한야구소프트볼협회는 사실 관계 확인 후 스포츠공정위원회에 회부해 징계 여부를 논의할 계획이라고 밝혔습니다.2026년 5월 18일. 스타벅스 코리아 앱에 텀블러 할인 행사가 올라왔습니다. 이름은 '탱크데이', 홍보 문구는 "책상에 탁!"이었습니다. 스타벅스 측 설명은 이렇습니다. 텀블러 제품 이름이 '탱크'였고, "책상에 탁" 올려두라는 뜻이었다고 합니다.그런데 이 두 표현을 5월 18일에 함께 본 사람들에게는 다르게 읽혔습니다. '탱크'는 1980년 5월 광주에 투입된 계엄군 장갑차 및 탱크를 연상시켰고, "책상에 탁"은 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰이 사망 원인을 설명하면서 쓴 표현에서 온 말입니다. "책상을 탁 치니 억 하고 죽었다."항의가 쏟아졌습니다. 스타벅스는 행사를 중단했고, 두 차례 사과문을 냈습니다. 대표이사가 해임됐습니다. 정용진 신세계 회장이 대국민 사과를 했습니다. 신세계가 자체 진상조사를 진행했습니다. 결과는 이렇습니다. 기획 단계부터 대표이사 결재까지, 5·18을 인지한 직원은 한 명도 없었습니다. 신세계는 이를 "사회적·역사적 민감성의 부재"라고 표현했습니다.사과 이후 스타벅스를 둘러싼 상황은 다른 방향으로 흘렀습니다. 일부 온라인 커뮤니티에서 스타벅스 구매 인증샷이 올라왔습니다. 전두환 씨가 스타벅스 탱크 텀블러를 사용하는 AI 합성 영상이 퍼졌습니다. "멸공커피", "좌파 없는 클린 매장" 같은 표현이 댓글로 달렸습니다. 스타벅스라는 브랜드가 특정 정치적 기호로 소비되기 시작한 겁니다.전문가들은 이를 두고 혐오 밈의 전형적인 확산 구조라고 설명합니다. 일상적인 단어나 브랜드에 이념적 의미를 덧씌워 쓰는 방식입니다. 직접적인 표현을 피하면서, 아는 사람끼리만 공유하는 형태로 유통됩니다. 한 심리학과 교수는 이렇게 말했습니다. "커뮤니티를 쉽게 접하니 그 문법에 익숙해지고, 자신의 표현이 어떤 파장을 몰고 올지 모른 채 행동하는 것." 이 구조가 야구장까지 이어진 겁니다. 이러한 현상은 디지털 혐오 표현이 현실 세계의 오프라인 공간, 특히 청소년들의 하위문화로 빠르게 전이되고 있음을 보여주는 심각한 지표로 해석됩니다.스타벅스 탱크데이 논란은 5월 18일에 시작됐습니다. 배재고 덕아웃 구호는 6월 29일에 나왔습니다. 6주 사이에 한 브랜드의 이름이 특정 맥락을 아는 사람에게는 다른 의미로 읽히는 기호가 됐습니다.배재고 학생들이 그 맥락을 알고 외쳤는지, 모르고 외쳤는지는 확인되지 않았습니다. 다만 광주 출신 선수들이 그 구호를 들었을 때 어떻게 받아들였는지는, 코치의 반응으로 확인됩니다. 밈은 맥락 없이 이동합니다. 그 결과는 맥락과 함께 도착합니다.A1. 표면적으로는 단순한 기업 이름과 이벤트 명칭이지만, 이 단어들이 유통된 시점과 결합된 방식이 한국 현대사의 가장 민감한 비극인 '5·18 민주화운동' 및 '박종철 고문치사 사건'을 조롱하는 정치적 '혐오 밈(Meme)'으로 변질되었기 때문입니다. 특히 스포츠 저널리즘과 교육계에서는 상대 팀인 광주제일고(광주 지역)를 향해 해당 구호를 외친 행위가 단순 응원을 넘어선 '언어적 폭력'이자 '지역 비하 및 역사 모독'의 의도를 가질 수 있다고 판단하여 스포츠공정위원회 회부를 결정한 것입니다.A2. 브랜드 마케팅의 '타이밍'과 '카피'가 결합하면서 대중의 역린을 건드렸기 때문입니다. 5월 18일이라는 상징적인 날짜에 역사적 상흔인 '탱크'와 '책상에 탁'이라는 문구가 동시에 노출된 것은 글로벌 브랜드로서 가져야 할 최소한의 '리스크 관리'와 '역사적 감수성'이 무너졌음을 의미합니다. 신세계그룹 역시 자체 조사 결과 의도성은 없었으나 "사회적·역사적 민감성이 결여되었다"는 점을 인정하며, 브랜드 가치 폭락을 막기 위해 경영진 인책 사퇴와 총수 사과라는 초강수를 둔 것입니다.A3. 직접적인 비하나 혐오 발언을 쓰면 제재를 받거나 사회적 비난을 받기 때문에, 대중적인 브랜드나 일상 용어 뒤에 숨어 '우리끼리만 아는 암호' 형태로 혐오를 놀이화하는 방식입니다. 언론과 전문가들이 지적하듯, 이러한 문법은 온라인 커뮤니티를 통해 청소년들에게 무비판적으로 수용됩니다. 자신이 하는 행동의 역사적 무게나 파장을 인지하지 못한 채 오프라인 공간(학교, 야구장 등)에서 유희로 소비하게 만든다는 점에서 사회적 결속을 해치고 증오를 내재화하는 위험성을 지닙니다.