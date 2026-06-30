"홍명보 괴롭히지 말라"…뜻밖에 터져 나온 동정론 정체

2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 책임을 지고 자진 사퇴한 홍명보 전 축구 대표팀 감독을 향해 국내 여론의 거센 지탄이 쏟아지는 가운데, 일본에서 뜻밖의 동정론이 일고 있어 눈길을 끌고 있습니다.



과거 홍 감독이 활약했던 J리그 연고를 바탕으로 일본의 유력 정치인과 언론, 축구계가 잇따라 옹호 발언을 내놓고 있습니다.



일본 외무상과 방위상 등을 지낸 유력 중진 정치인 고노 다로 중의원은 어제(29일) 자신의 SNS를 통해 "우리의 선배, OB인 홍명보를 괴롭히지 말라"는 글을 게시했습니다.



이러한 발언은 고노 의원이 홍 감독이 1997년부터 1998년까지 현역 선수로 뛰었던 J리그 '쇼난 벨마레'의 전임 대표이사 출신이라는 인연에서 비롯됐습니다.



고노 의원은 과거 팀의 주축으로 헌신했던 홍 감독이 현재 처한 상황에 대한 안타까움을 드러낸 것으로 풀이됩니다.



여기에 일본 축구계와 누리꾼들도 가세하는 분위기입니다.



칼럼니스트 에노키도 이치로는 "명보, 일본에 오길 바란다. 당신의 투지를 J리그 팬들은 잊지 않고 있다"며 지지 의사를 밝혔고, 일부 일본 누리꾼들 역시 일본으로 다시 돌아오라는 등의 동정 어린 반응을 보였습니다.



일본 매체들은 또, 한국의 월드컵 탈락 소식을 전하며 이재명 대통령이 직접 대한축구협회의 감독 선임 과정을 지적한 글을 올린 사실에도 주목했습니다.



일본 TV아사히의 '하토리 신이치 모닝쇼'에 출연한 방송인 다마카와 도루는 "실망이나 아쉬움을 표하는 것은 괜찮지만 국가원수이자 최고 책임자인 사람이 직접 이런 발언을 하는 것은 어떨까 싶다"고 의문을 제기하기도 했습니다.



홍 감독은 한국 축구 대표팀이 32강 진출에 실패한 뒤 지난 28일 멕시코 과달라하라 베이스캠프에서 기자회견을 열고 "결과에 대한 책임을 전적으로 통감한다"며 취임 2년 만에 사퇴 의사를 밝혔습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)