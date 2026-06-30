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트럼프 "주유소, 즉시 가격 내려야…안 그러면 큰 문제 닥칠 것"

박원경 기자
작성 2026.06.30 09:42 조회수
트럼프 "주유소, 즉시 가격 내려야…안 그러면 큰 문제 닥칠 것"
▲ 도널드 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 이란과의 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 국제유가가 떨어지는 상황을 부각하며 미국 내 주유소들에 가격을 내릴 것을 촉구했습니다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "주유소들은 즉시 가격을 인하해야 한다. 현재 원유가 배럴당 68달러이며 하락세임을 고려할 때 휘발유 가격은 너무 높다"고 적었습니다.

이어 "주유소들은 이 성명에 신속히 반응해야 하며 옳은 일을 해야 한다"며 "우리의 위대한 미국인을 위해 가격을 내리라"라고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 그러면서 "주유소들이 이를 하지 않는다면 앞으로 큰 문제가 닥칠 것"이라고 경고했습니다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 24일에도 국제유가 하락분이 미국 소비자 가격에 신속하게 반영되지 않는 것에 불만을 드러내며 법무부에 관련 문제 조사를 지시하기도 했습니다.

트럼프 대통령은 이날 주유소의 휘발유 목표 가격으로 갤런(1갤런은 약 3.78ℓ)당 2.5달러 선을 제시했습니다.

그는 또한 미국 내 다른 주(州)에 비해 휘발유 가격이 비싼 캘리포니아주를 겨냥해 "과도한 휘발유 세금 부과를 중단해야 한다. 곧 세금이 제품 자체보다 비싸질 것"이라며 "미국은 이를 용납하지 않을 것이며, 터무니없는 세금과 그들의 주 정부에 의해 억압 받고 있는 캘리포니아 주민 역시 용납하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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