유해진X박해일X이민호, 영부인 저격 사건 파헤친다…'암살자(들), 추석 개봉

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배우 유해진, 박해일, 이민호 주연의 영화 '암살자(들)'이 2026년 추석 개봉을 확정하고 런칭 포스터 2종을 공개했다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기.1974년 광복절, 전국에 생중계된 영부인 저격 사건을 소재로 한 영화 '암살자(들)'은 남겨진 기록과 오늘날까지 풀리지 않은 의문에 영화적 상상력을 더한 미스터리 추적극이다. 특히, 대한민국 현대사의 가장 충격적인 사건임에도 지금껏 다뤄지지 않았던 실화를 최초로 영화화해 이목을 집중시킨다.'덕혜옹주', '천문: 하늘에 묻는다', '8월의 크리스마스' 등 시대와 장르를 넘나들며 인물과 사건을 섬세하게 탐색해 온 허진호 감독은 이번 영화에서도 강렬한 이야기 속으로 관객들을 끌어당길 예정이다. 여기에 유해진, 박해일, 이민호 등 대한민국 대표 배우들의 완벽한 연기 앙상블이 작품의 몰입도를 극대화할 전망이다.2026년 상반기 극장가를 사로잡은 '왕과 사는 남자'를 비롯해 총 5편의 천만 흥행작의 주역인 유해진이 올해 하반기 '암살자(들)' 로 거침없는 행보를 이어간다. 사건 현장의 경호를 담당했던 형사 '철구' 역을 맡은 그는 자신이 목격한 현장과 엇갈리는 수사본부 발표에 의문을 품고 형사의 본능에 따라 사건의 실체를 파헤치는 모습을 통해 작품의 중심을 단단히 잡을 것으로 기대를 모은다.매 작품 고유한 존재감으로 스크린을 압도해 온 박해일은 신문사 사회부 부장 '재환' 역을 맡았다. 그는 이번 작품에서 직업적 사명감과 예리한 통찰력으로 매서운 압력에도 불구하고 사건의 진상에 다가가는 베테랑 기자의 면모를 보일 예정이다.독보적인 매력으로 K-콘텐츠의 중심에서 활약하는 이민호가 사건 현장을 취재한 신입 기자 '영일'로 분한다. 신입 기자다운 패기와 집요한 취재 정신으로 똘똘 뭉친 '영일'은 사건의 진실을 찾기 위해 위험 속으로 과감히 뛰어드는 인물로 이민호가 새롭게 보여줄 연기 변신에 이목이 집중된다.추석 개봉 확정과 함께 공개된 런칭 포스터 2종은 "1974년 8월 15일, 영부인 저격 사건"이라는 강렬한 카피가 시선을 사로잡는다. 여기에, 권총을 쥐고 있는 단호한 손 너머로 보이는 흑백의 무대는 일촉즉발의 긴장감을 자아낸다. 영화 제목에 포함된 소괄호 속 '들'의 의미도 주목해 볼만하다. 영화를 보면 이 괄호의 의미를 이해할 수 있을 것으로 보인다.'암살자(들)'은 2026년 추석 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)