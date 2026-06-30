'페루 우파' 후지모리, 대권 도전 4수 만에 0.27%P차 극적 당선

▲ 케이코 후지모리 후보

29일(현지시간) 페루 대통령 선거 결선투표 개표를 공식 완료한 결과, 우파 성향의 게이코 후지모리(51) '민중의힘' 후보가 초박빙 승부 끝에 승리한 것으로 집계됐습니다.이날 페루 선거관리위원회(ONPE) 홈페이지에 따르면 지난 7일 실시된 대선 결선투표에서 개표율 100% 기준 후지모리의 득표율은 50.135%로, 좌파 로베르토 산체스 '함께하는 페루' 후보(49.865%)를 앞섰습니다.두 후보 간의 격차는 약 0.27%포인트(약 4만9천표)에 불과했습니다.로이터 통신에 따르면 후지모리는 개표 완료 직후 엑스(X·옛 트위터)에 "페루국가선거심판원(JNE)의 발표를 겸손함과 신중함, 책임감을 갖고 기다리겠다"고 밝혔습니다.그는 "모든 페루 국민을 위한 질서와 희망의 길에 점점 더 가까워지고 있다"고 말했습니다.후지모리는 1990∼2000년 재임 후 인권 유린과 부패 혐의로 16년간 복역한 고(故) 알베르토 후지모리 전 대통령의 딸로, 부친의 정치적 유산을 이어받은 인물로 평가됩니다.그는 2011년, 2016년, 2021년에도 대선에 도전했으나 상대 후보에게 근소한 차이로 패배했습니다.이번 결과로 후지모리는 페루 역사상 선거를 통해 선출된 첫 여성 대통령이 될 예정입니다.그는 이번 선거에서 강력한 치안 대책과 민간 투자 촉진, 관료주의 축소 등 시장 친화적인 경제 정책을 내세워 보수층과 재계의 두터운 지지를 받았습니다.특히 엘살바도르식 초대형 교도소 수용, 강력 범죄를 저지른 불법 이민자 즉각 추방 등 강경 공약을 내세웠습니다.막판까지 경합을 벌인 산체스는 5년 전 대선에서 후지모리를 꺾은 페드로 카스티요 전 대통령 정부에서 통상관광부 장관을 지낸 인물입니다.그는 이번 대선에서 부의 공정한 재분배를 위한 헌법 개정, 경제에서 국가 역할 확대, 사회적 지출 증가 등을 강조하며 맞붙었습니다.두 후보는 대선 1차 투표에서부터 막상막하의 대결을 펼쳤습니다.각각 1, 2위로 결선에 진출한 후지모리와 산체스의 득표율은 초접전으로, 개표가 진행되면서 엎치락뒤치락 상황이 이어졌습니다.막판 변수였던 해외 거주 재외국민 표가 개표되면서 후지모리가 판세를 뒤집자, 산체스는 재외국민 투표에 부정행위가 있었다며 불복 시위를 촉구하기도 했습니다.그는 후지모리의 승리를 인정하지 않는다며, 내달 3일 예정된 JNE의 승자 공식 발표를 막기 위해 법적 이의를 제기할 방침을 밝혔다고 로이터는 전했습니다.그러나 미주기구(OAS) 등 국제감시단은 선거는 정상적으로 진행됐다고 발표한 바 있습니다.블룸버그 통신은 근소한 차이로 희비가 갈린 만큼 페루의 양극화된 정치 상황이 더 악화할 수 있다고 내다봤습니다.페루는 2016년 이후 무려 9명의 대통령이 거쳐 갈 만큼 극심한 정치적 혼란을 겪었으며, 후지모리는 최근 10년간 10번째 대통령이 됩니다.다만, 블룸버그는 최근 중도 하야하거나 탄핵당했던 전임 대통령들보다는 상대적으로 안정적인 집권 동력을 확보할 것으로 전망했습니다.그가 이끄는 민중의힘이 지난 4월 총선에서 상원 60석 중 22석을 확보함으로써, 초기 탄핵 시도를 저지할 수 있게 됐다는 설명입니다.(사진=AP, 연합뉴스)