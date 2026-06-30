'브라질에 석패' 일본 감독 "아쉽지만 세계 정상에 가까워져"

▲ 경기 후 팬들에게 인사하는 모리야스 일본 축구 대표팀 감독

강호 브라질에 역전패해 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 32강에서 마무리한 일본 축구 대표팀의 모리야스 하지메 감독이 아쉬워하면서도 세계 정상에 가까워지고 있음을 느낀다며 지난 4년간의 성장을 위안으로 삼았습니다.일본 축구 대표팀은 오전 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 대회 32강전에서 브라질에 2대 1로 졌습니다.월드컵 최다 우승국(5회) 브라질을 상대로 전반 29분 사노 가이슈가 선제골을 터트려 또다시 이변을 연출하는가 싶었으나 후반 11분 카제미루에게 동점골을 내준 뒤 추가시간이 흐르던 후반 50분 가브리에우 마르치넬리에게 뼈아픈 결승골을 얻어맞아 역전패당했습니다.스포니치아넥스 등 일본 언론에 따르면 모리야스 감독은 경기 후 기자회견에서 "여기서 대회를 마쳐야 한다는 것이 정말 안타깝다"고 밝혔습니다.월드컵 우승이 목표라고 말해왔던 모리야스 감독은 이어 "선수들은 오늘도 끝까지 최선을 다했고, 여기까지 오는 과정에서도 하루하루를 소중히 여기며 노력해 왔다. 스태프들 역시 헌신적으로 팀을 지원해 줬다"면서 "지금은 너무나 아쉽지만, 이 결과를 받아들이고 싶다"고 말했습니다.일본은 핵심 공격수인 미나미노 다쿠미와 미토마 가오루가 부상으로 최종 명단에서 빠졌고, 주장 겸 미드필더 엔도 와타루도 부상으로 대표팀에서 하차했습니다.윙어 구보 다케후사는 네덜란드와 1차전에서 왼 무릎을 다친 뒤로 전열에서 이탈했습니다.이런 상황에서도 일본은 네덜란드, 스웨덴, 튀니지와 묶인 이번 대회 '죽음의 조'에서 네덜란드와 2대 2로 비기는 등 1승 2무, 무패로 F조 2위를 차지하고 32강에 올랐습니다.일본은 지난해 10월 일본 도쿄에서 열린 친선경기에서 브라질에 3-2 역전승을 거둔 바 있습니다.브라질을 상대로 2무 11패 뒤 14경기 만에 거둔 역사적인 첫 승리였습니다.8개월여 만에 성사된 재대결에서도 대등하게 맞섰으나 끝내 종료 직전 일격을 당하고 무릎을 꿇었습니다.하지만 모리야스 감독은 "브라질과의 전력 차는 분명 많이 좁혀졌다"면서 "일본도 확실히 세계 정상급 수준에 가까워지고 있다고 느꼈다"고 말했습니다.그는 "결국 패한 것은 아직 격차가 존재한다는 사실이기도 하다"고 브라질과의 차이도 인정했으나 "우리가 경기를 주도하는 시간도 길어졌고, 상대의 거센 공세도 조직적으로 막아낼 수 있게 됐다"고 경기를 돌아봤습니다.그러고는 "승리하기 위해서는 공격과 수비 모두에서 더 발전해야 한다"고 짚었습니다.일본은 1998년 프랑스 대회에서 월드컵 데뷔전을 치른 뒤 8회 연속 본선 무대를 밟았습니다.최고 성적은 네 차례 달성한 16강(2002, 2010, 2018, 2022년)입니다.당시 대회 모두 32개국이 참가해 조별리그를 통과하면 바로 16강전이었습니다.일본은 이번 대회에서 3회 연속이자 통산 다섯 번째로 조별리그를 통과했으나 이번에도 토너먼트 첫 경기를 넘어서지 못했습니다.모리야스 감독은 "수비에서 공격으로 전환할 때 상대의 첫 압박을 벗어나는 과정, 그 패스의 정확도와 전환 속도를 더욱 높여야 한다"면서 "세계 강호들과 대등하게 싸우기 위해서는 반드시 향상해야 하는 부분"이라고 강조했습니다.2022 카타르 대회에서 이어 2회 연속 일본 월드컵 대표팀 지휘봉을 잡은 모리야스 감독은 "카타르 대회 이후 꾸준히 노력해 왔고, 지난 4년 동안 분명히 팀의 수준은 높아졌다고 생각한다"고 덧붙였습니다.이번 대회까지가 계약 기간인 모리야스 감독은 자신의 거취에 대해서는 아직 정해진 것이 없다고 말했습니다.(사진=연합뉴스)