민주 "'선관위 특검' 당론 추진"…국힘 "야당이 추천해야"

<앵커>



민주당이 선관위 특검을 당론으로 추진하기로 했습니다. 원래 특검 수사로 하자고 했던 국민의힘은 야당이 추천하는 인사를 특별검사로 임명해야 한다고 주장했습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



민주당은 어제(29일) 의원총회를 통해 선거관리위원회 사태에 대한 특별검사의 도입을 당론으로 추진하기로 했습니다.



국회 국정조사와 별개로 투표용지 부족 사태 등의 진상을 밝힐 특검의 수사도 필요하다는 겁니다.



[한병도/민주당 대표 직무대행 겸 원내대표 : 제도 개선만으로 이번 사태의 책임이 사라지는 것은 결코 아닙니다. 직무 유기와 허위 보고, 책임 회피 여부까지 밝히기 위해 독립적인 특검 수사가 필요합니다.]



특검의 규모와 추천 권한 등 구체적 도입안은 원내지도부가 추후 논의하기로 했습니다.



국민의힘은 민주당의 특검 수용을 환영한다면서도 성역 없는 수사를 위해 야당 추천 인사를 특검으로 임명해야 한다고 요구했습니다.



[정점식/국민의힘 원내대표 : 특검다운 특검이 되도록 마지막까지 긴장을 놓지 않겠습니다. 반드시 야당 추천 특검 임명을 관철할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.]



이에 대해 민주당 원내지도부 측은 "협의해 볼 수는 있지만, 수용하기는 어려운 문제"라는 반응을 보였습니다.



선관위 개혁을 위한 개헌에 대해서도 여야의 입장은 엇갈리고 있습니다.



민주당 선거제도개혁 TF는 선관위 명칭을 변경하고, 선관위에 대한 감사원의 감사가 가능하도록 하기 위해 개헌을 추진하겠다고 밝혔고, 다음 달 중 전문가 토론회 등을 통해 구체적 개헌안도 논의할 방침입니다.



하지만 국민의힘 장동혁 대표는 어제 당 지도부 회의에서 "개헌은 결국, 이재명 대통령의 연임을 위한 것 아니냐"며 반대했습니다.



내일, 국회 국정조사특위는 노태악 전 중앙선관위원장 등 증인 70명을 불러 2차 기관 보고를 받습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 원형희)