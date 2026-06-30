"임신 중 타이레놀 복용, 자폐·ADHD 위험 높이지 않는다"

▲ 타이레놀

임신 중 통증·발열 치료에 널리 사용되는 해열·진통제 아세트아미노펜(타이레놀 성분)이 자녀의 자폐스펙트럼장애(ASD)나 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 위험을 높인다는 주장은 근거가 없다는 연구 결과가 나왔습니다.홍콩대 에릭 육파이 완 교수와 영국 애스턴대 이언 치케이 웡 교수 연구팀은 30일 미국의사협회 저널 JAMA 내과학(JAMA Internal Medicine)에서 홍콩 산모-자녀 70만 8천20쌍을 분석, 임신 중 아세트아미노펜 사용과 자녀의 ASD 및 ADHD 발생 위험 간 연관성을 확인하지 못했다고 밝혔습니다.아세트아미노펜은 전 세계적으로 임신 중 통증과 발열 치료를 위한 1차 약제로 권고되고 있습니다.그러나 태반을 통과하는 약물이어서 태아 신경발달에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔습니다.일부 관찰연구에서는 임신 중 사용이 자녀 ASD나 ADHD 위험 증가와 관련이 있다는 결과도 보고됐으며, 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 임신 중 타이레놀 사용이 자녀 자폐스펙트럼장애 위험을 높일 수 있다고 주장하면서 관심이 더욱 커졌습니다.연구팀은 2001~2023년 홍콩 공공의료 시스템 전자의무기록을 이용해 산모-자녀 70만 8천20쌍으로 구성된 코호트를 구축, 임신 중 아세트아미노펜 노출 여부가 서로 다른 형제자매를 대상으로 ASD와 ADHD 위험을 비교 분석했습니다.ASD 분석에는 12만 4천333명, ADHD 분석에는 9만 7천285명이 포함됐습니다.연구팀은 형제자매 비교 연구는 유전적 요인과 가정환경을 공유하는 형제자매를 비교하기 때문에 가정 내 교란 요인의 영향을 통제할 수 있다고 설명했습니다.분석 결과 임신 중 아세트아미노펜 사용은 자녀의 자폐스펙트럼장애 위험[보정위험비(aHR) 1.00]이나 주의력결핍 과잉행동장애 위험(aHR 1.01) 증가와는 연관성이 없는 것으로 나타났습니다.이어 임신 초기·중기·후기 등 아세트아미노펜 사용 시기와 사용 양상(한 시기만 사용, 두 시기 사용, 전 임신기간 사용), 누적 용량을 구분해 분석한 경우에도 유의미한 위험 증가가 나타나지 않았습니다.또 일반적인 코호트 분석에서는 타이레놀과 ASD·ADHD 위험 증가 간 연관성이 관찰됐지만 태아에게 영향을 줄 수 없는 임신 전 복용에서도 같은 결과가 나왔습니다.연구팀은 이 형제자매 비교 연구에서는 임신 중 타이레놀 사용과 ASD 또는 ADHD 위험 사이의 연관성을 보여주는 근거를 찾지 못했다며 기존 연구에서 보고된 연관성은 약물 자체보다 가족 내 공통 요인의 영향을 받았을 가능성이 크다고 말했습니다.이어 "이 연구는 임신 중 아세트아미노펜 노출이 자녀의 ASD와 ADHD의 주요 위험 요인이 아니라는 근거를 더욱 강화해준다"며 "이는 의학적으로 필요한 경우 임신 중 타이레놀을 사용하는 것이 안전하다는 중요한 근거를 제공한다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)