[날씨] 오늘도 폭염주의보…오후부터 내륙 중심 소나기

어제(29일) 서울 전역을 비롯해 일부 수도권과 충청권 내륙에 폭염주의보가 발효됐습니다.



오늘도 서울의 낮 기온 33도, 공주 34도까지 치솟으며 폭염특보가 확대될 가능성이 있겠습니다.



자세한 지역별 낮 기온 청주와 대전 33도, 춘천과 대구 32도까지 오르겠습니다.



수분 섭취 잘해주셔야겠고요, 통풍이 잘 드는 옷차림 해주셔야겠습니다.



오후부터 밤사이 내륙을 중심으로 소나기가 예상됩니다.



소나기와 함께 돌풍과 벼락, 우박이 동반될 수 있겠고요.



곳에 따라 시간당 20mm로 강하게 쏟아질 수 있어 유의하셔야겠습니다.



한편 경기 내륙과 강원 중북부 내륙은 아침까지 5~10mm의 소나기가 지날 때 있겠습니다.



오늘 하늘 표정 중부는 가끔 구름 지나겠고요, 남부는 오후부터 흐려지겠습니다.



현재 기온 20도 안팎으로 시작하고 있습니다.



기압골의 영향으로 내일 남해안과 제주에 비가 예상되는데요.



특히 내일 새벽 제주를 중심으로 강하고 많은 비가 예상돼 유의하셔야겠습니다.



(박세림 기상캐스터)