브라질, 일본에 역전승 16강행…추가시간 '극장골'

<앵커>



월드컵 최다 우승국 브라질이 일본에 극적인 역전승을 거두고 16강에 올랐습니다. 일본은 잘 싸우고도 월드컵 토너먼트만 가면 약해지던 징크스를 이번에도 깨지 못했습니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



지난해 평가전에서 브라질을 제압했던 일본이 월드컵 맞대결에서도 먼저 기세를 올렸습니다.



파이브 백 수비로 브라질의 날카로운 공격을 막아내더니, 전반 29분 미드필드에서 공을 가로챈 사노가 단독 드리블로 전진한 뒤 기습적인 오른발 중거리슛으로 선제골을 터뜨려 일본 팬들을 열광시켰습니다.



브라질은 후반 들어 명장 안첼로티 감독의 전술 변화로 주도권을 가져왔습니다.



잔 패스 대신 방향을 크게 전환하는 크로스 위주의 공격으로 일본의 수비벽을 흔들었고, 후반 11분 마갈랑이스가 왼쪽에서 올린 크로스를 카제미루가 헤더로 연결해 승부를 원점으로 돌렸습니다.



이후에도 숱한 기회를 잡았지만 골 운이 따르지 않아 땅을 치던 브라질은 대회 첫 연장전이 눈앞에 왔던 후반 추가시간에 결국 승부를 갈랐습니다.



기마랑이스가 일본 수비진 사이로 절묘한 패스를 찔러줬고, 후반 교체멤버 마르치넬리가 오른발 슛으로 짜릿한 결승골을 만들어냈습니다.



2:1 역전승을 거둔 브라질이 16강에 올라 2002년 한일 월드컵 이후 24년 만의 우승 도전을 이어가게 됐습니다.



일본은 대등한 경기를 펼치고도 월드컵 토너먼트에서 5경기째 승리가 없는 '토너먼트 징크스'를 이번에도 끊지 못하고 눈물을 떨궜습니다.



브라질은 다음 달 6일 코트디부아르-노르웨이전 승자와 8강 진출을 다툽니다.



(영상편집 : 원형희)