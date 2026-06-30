이 대통령 "호남, 장기간 소외…기업 손실 강요 아냐"

<앵커>



이번 투자를 둘러싸고 호남 특혜와 기업 팔 비틀기라는 비판이 나오는 데 대해 이재명 대통령이 적극 반박했습니다. 호남이 오랜 기간 개발에서 소외된 게 오히려 기회의 요인이 된 측면이 있다며 기업에게 손실을 강요하는 게 아니라고 강조했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 전 세계 인공지능 경쟁의 성패가 오직 속도전에 달려 있지만, 현재 반도체 단지가 건설되고 있는 수도권의 용량은 한계에 다다랐다며 지역 개발 필요성을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 집중에 따른 비효율이 심화되면서 수도권은 폭발 직전이고, 또 지방은 소멸 직전의 위기를 겪고 있습니다.]



특히 호남이 장기간 개발에서 소외된 게 오히려 기회의 요인이 된 측면이 있다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 용수도 풍부하고 특히 신재생에너지가 풍부한 곳이 바로 서남해안 일대입니다.]



이 대통령은 기업들이 호남을 선택한 것은 그런 이유 때문이라며 보수 야권의 '기업 팔 비틀기 아니냐'는 주장을 반박했습니다.



[이재명 대통령 : 일각에서 우려하는 것처럼 기업들에게 손실과 위험을 강요하면서 국가적 필요를 관철해 내는 것이 아니라 더 나은 전망을 가지고 투자할 수 있도록….]



강훈식 청와대 비서실장은 기업의 팔을 비튼다는 보수 야권의 주장은 기업 사정을 전혀 모르고 하는 이야기라며, 대한민국은 지금 투자 등을 해내지 않으면 미래 먹거리가 줄어들 수 있다는 절박한 심정으로 달려들어야 하는 상황이라고 설명했습니다.



이어 "호남 땅값이 가장 싸다"며 "정부가 기업에 투자를 하라고 해서 할 수 있는 거였으면 '윤석열 정부도 열심히 하지 그랬느냐' 하는 생각이 든다"고 말하기도 했습니다.



(영상취재 : 정상보·윤 형, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 강윤정)