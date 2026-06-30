1. 3대 메가 프로젝트 공개…호남권 '800조' 반도체 투자



삼성과 SK가 AI 산업을 미래 핵심 성장 동력으로 키우기 위한 4천755조 원 규모의 투자 계획을 발표했습니다. 특히 호남권에는 800조 원을 투자해서 반도체 공장 4기를 신설하기로 했습니다.



2. 홍명보 전 감독 귀국…브라질, 일본 꺾고 16강행



월드컵 조별리그 탈락에 대한 책임을 지고 사퇴한 홍명보 전 감독과 대표팀 선수들 일부가 오늘(30일) 새벽 귀국했습니다. 브라질은 일본에 2:1 진땀승을 거두고 16강에 올랐습니다.



3. 트럼프는 "30일 회담"…이란 "계획 없다"



트럼프 미국 대통령이 이란의 요청으로 오늘 회담이 열릴 거라고 주장했습니다. 이란은 당분간 미국과는 어떤 협상도 없다고 부인했습니다.



4. 사망자 1,700명 넘었는데…또 규모 4.6 여진



지진 발생 엿새째를 맞은 베네수엘라에서는 사망자 수가 1천700명을 넘어섰습니다. 규모 4.6의 여진까지 이어지며 추가 피해 우려도 커지고 있습니다.