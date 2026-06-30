'아근진' 베복 이희진, "너무 귀엽고 예뻤던 간미연, 견제했었다" 솔직 고백

이희진과 간미연이 서로에 대한 첫인상을 밝혔다.



29일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에서는 베이비 복스 완전체가 수지네 하숙을 찾았다.



이날 방송에서 멤버들은 서로에 대한 첫인상을 공개했다. 초대 멤버인 이지와 이희진, 그리고 나머지 셋은 중간 합류였던 것.



이에 간미연은 "희진 언니는 막내다 보니 귀여웠다"라고 당시를 떠올렸다. 그러자 이지는 "그 당시에 희진이는 되게 청순하고 우리 멤버들 중 센터를 맡았다"라고 덧붙였다.



이어 이지는 "미연이가 합류했는데 신선하고 너무 귀여웠다. 그런데 보면서 희진이랑 둘이 싸우겠다, 자리 경쟁이 있겠다 싶었다"라고 했다.



이에 이희진은 너무 센 메이크업을 하고 있던 간미연의 첫인상 때문에 반대를 했었다며 "그런데 화장을 지우고 보니 귀여웠다. 그래서 미안했다. 그래도 견제는 했다"라고 솔직하게 말했다.



또한 간미연의 합류로 메보와 센터 자리를 조금씩 뺏기기 시작했던 이희진은 당시 그것이 상처였다고 말해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)