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'아근진' 이수지 "처음 만난 베이비복스, 너무 떨려"···베복, "우리도 수지 팬"

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작성 2026.06.30 17:48 조회수
'아근진' 이수지 "처음 만난 베이비복스, 너무 떨려"···베복, "우리도 수지 팬"
베복과 이수지가 서로에 대한 팬심을 드러냈다.

29일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에서는 베이비 복스 완전체가 수지네 하숙을 찾았다.

이날 방송에서 이수지는 데뷔 29주년이라는 베이비 복스 완전체 등장에 "29년째 계속 베이비인 거 아니냐. 난 지금 미치겠다. 심장이 뛴다"라고 했다.

이에 탁재훈은 "시작하기 전부터 수지가 너무 떨린다고. 어린 시절 동경하던 대상인데 처음 보는 거라고 하더라"라고 했다.

그러자 이수지는 "떨리면 안 돼. 이러면 연기가 안 되니까"라며 평정을 유지하고자 했다. 이에 베복 멤버들은 "너무 팬이다"라며 이수지에 대한 팬심을 드러냈다.

특히 윤은혜는 "수지 씨 때문에 나오고 싶었다. 내가 1살 언니인데 나중에 뵈면 연락처 주고받아야지 싶었다"라고 했다. 이에 이수지는 "연락처 드릴게요. 다 드릴게요"라고 말해 웃음을 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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