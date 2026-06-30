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태연, 일본 인기곡 '만찬가' 리메이크

고희경 기자
작성 2026.06.30 08:20 조회수
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가수 태연 씨가 일본의 인기곡 '만찬가'를 리메이크했습니다.

한국 정서와 한국어의 운율에 맞게 자연스럽게 풀어냈습니다.

만찬가는 2023년 일본의 싱어송라이터 츠키가 발표한 노래로, 사랑과 이별의 감정을 섬세하게 풀어내 인기를 끈 곡입니다.

태연 씨는 원곡의 감성을 유지하면서도, 자신만의 깊이 있는 보컬과 표현력을 더해 또 다른 매력으로 노래를 완성했습니다.

뮤직비디오에는 대세 걸그룹 리센느의 멤버 원이와 미나미가 출연했습니다.

이번 리메이크는 가수이자 방송인 강남이 자신의 유튜브 채널에서 진행하고 있는 콘텐츠 J팝 리메이크 프로젝트를 통해 이뤄졌습니다.

일본의 명곡을 한국 아티스트의 감성으로 재해석하는 프로젝트인데요.

앞으로 다양한 아티스트와 명곡의 만남이 이어질 예정입니다.

(화면출처 : 츠키 유튜브 채널, 유튜브 '동네친구 강나미' 채널)
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